Información General / Inteligencia artificial

Las 5 carreras que hay que estudiar para tener trabajos útiles en 2030, según la IA

Ramiro Pérez
25 de septiembre de 2025,

Las modificaciones de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo

Muchos jóvenes empiezan a ser parte del futuro del trabajo que ya se está discutiendo. En un contexto social en el que la IA avanza y la automatización se vuelve más protagonista, muchas profesiones dejarán de ser lo que eran y hasta podrían desaparecer. De todas maneras, hay áreas que no solo seguirán, sino que aumentarán su demanda. Las proyecciones de organismos internacionales y el análisis de la propia inteligencia artificial, estas son las 5 carreras que habrá que estudiar para tener grandes empleos en 2030.

1. Ingeniería en Inteligencia Artificial

Los expertos en IA serán fundamentales para diseñar, supervisar y llevar a cabo sistemas inteligentes aplicados a la industria, educación, finanzas, salud y cualquier otro ámbito. Se espera que sea una de las áreas con mayor crecimiento previsto en la próxima década.

Las herramientas que deberían ayudarnos a entender el mundo están erosionando la integridad de lo que llamamos “noticias”.
2. Ciencia de Datos

Los grandes volúmenes de información serán un pilar fundamental en todas las organizaciones. Analistas y científicos basan sus decisiones estratégicas en los datos como motor, entonces este rol seguirá siendo vital en 2030.

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial: nuevas Licenciaturas de la Universidad Blas Pascal
3. Ciberseguridad

El avance de la digitalización también trae consigo una cantidad enorme de riesgos que crecen día a día. Los expertos en cuidar la seguridad en redes, sistemas y datos serán cada vez más necesarios en todos los ámbitos.

Uno de los temas para reflexionar en el día mundial de internet.
4. Energías Renovables y Sostenibilidad

Un tema constante en la agenda es el cambio climático. Junto a la transición energética, requieren una demanda de ingenieros y especialistas en soluciones para el medio ambiente. El futuro laboral apunta también a ser cada vez más consciente con el cuidado del planeta.

La transición energética se trata de la migración de fuentes de energía fósil a otras renovables, limpias y no contaminantes, como la solar y la eólica.
5. Salud Digital y Biotecnología

Combinar la medicina y tecnología seguirá siendo revolucionario en el sector de la salud. La telemedicina, los diagnósticos con IA y tratamientos personalizados podrían abrir nuevas oportunidades para los que se especialicen en este campo.

Biotecnología e inteligencia artificial
