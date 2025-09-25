Las 5 carreras que hay que estudiar para tener trabajos útiles en 2030, según la IA

Muchos jóvenes empiezan a ser parte del futuro del trabajo que ya se está discutiendo. En un contexto social en el que la IA avanza y la automatización se vuelve más protagonista, muchas profesiones dejarán de ser lo que eran y hasta podrían desaparecer. De todas maneras, hay áreas que no solo seguirán, sino que aumentarán su demanda. Las proyecciones de organismos internacionales y el análisis de la propia inteligencia artificial, estas son las 5 carreras que habrá que estudiar para tener grandes empleos en 2030.
1. Ingeniería en Inteligencia Artificial
Los expertos en IA serán fundamentales para diseñar, supervisar y llevar a cabo sistemas inteligentes aplicados a la industria, educación, finanzas, salud y cualquier otro ámbito. Se espera que sea una de las áreas con mayor crecimiento previsto en la próxima década.
2. Ciencia de Datos
Los grandes volúmenes de información serán un pilar fundamental en todas las organizaciones. Analistas y científicos basan sus decisiones estratégicas en los datos como motor, entonces este rol seguirá siendo vital en 2030.
3. Ciberseguridad
El avance de la digitalización también trae consigo una cantidad enorme de riesgos que crecen día a día. Los expertos en cuidar la seguridad en redes, sistemas y datos serán cada vez más necesarios en todos los ámbitos.
4. Energías Renovables y Sostenibilidad
Un tema constante en la agenda es el cambio climático. Junto a la transición energética, requieren una demanda de ingenieros y especialistas en soluciones para el medio ambiente. El futuro laboral apunta también a ser cada vez más consciente con el cuidado del planeta.
5. Salud Digital y Biotecnología
Combinar la medicina y tecnología seguirá siendo revolucionario en el sector de la salud. La telemedicina, los diagnósticos con IA y tratamientos personalizados podrían abrir nuevas oportunidades para los que se especialicen en este campo.