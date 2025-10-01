Lanzan una plataforma para denunciar incumplimientos laborales: qué tipos de reclamos se pueden hacer

La Provincia de Buenos Aires lanzó una plataforma para habilitar, de forma virtual, denuncias acerca de incumplimientos en las normas laborales. La nueva herramienta está orientada a que los trabajadores que deseen realizar denuncias acerca de irregularidades o fallas en las normas laborales puedan hacerlo de manera “cómoda y ágil”.

Impulsado por la subsecretaría de Inspecciones, consiste en ofrecer una nueva vía “en pos de disminuir los índices de informalidad laboral”, explicaron desde la cartera de Trabajo bonaerense.

“Es una medida que beneficia a los trabajadores que tienen dificultadas para efectuar una denuncia laboral por cuestiones de tiempo, distancia o por cualquier otra razón. Así, en simples pasos pueden dar cuenta de aquello que los esté perjudicando”, agregaron.

Los objetivos de la herramienta

Hasta ahora, los trabajadores podían efectuar sus denuncias en la sede central del ministerio de Trabajo en La Plata o en alguna de las 46 delegaciones del organismo. Luego, la subsecretaría de Inspecciones se encarga de establecer las medidas que correspondan a cada caso: apercibimientos, inspecciones in situ y hasta multas.

Con esta nueva modalidad el fin es “optimizar la trazabilidad, los resultados y estadísticas” a partir de la información que se volcará en una base informática.

De este modo, aseguran, será más fácil acceder a la información y constatar que las denuncias que lo ameriten “disparen de inmediato los procedimientos oficiales para su resolución”.

Contar con un registro de estadísticas confiable sirve también para medir la “evolución de las problemáticas denunciadas”, así como disponer de una “herramienta para georreferenciarlas y catalogarlas según la rama de actividad preponderante en el incumplimiento de la legislación laboral”.

Cómo ingresar y que denuncias pueden realizarse

Aquellos que precisen realizar denuncias deberán ingresar a: https://www.trabajo.gba.gov.ar/Denuncia

Se encontrarán con un formulario que ofrece la opción de presentar la denuncia de manera personal o anónima.

Tendrán que completar una serie de campos en los que se debe suministrar la información para la posterior intervención de la cartera laboral.

Los reclamos pueden encuadrarse en ítems como denuncias laborales; seguridad e higiene; trabajo infantil y trata de personas o explotación laboral.