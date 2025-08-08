La Vela Puerca celebra sus 30 años en Ferro: cómo sacar las entradas

La exitosa banda uruguaya se presentará en Caballito el 1 de noviembre para festejar su trigésimo aniversario con un show preparado especialmente para esta esperable ocasión. La conmemoración de las tres décadas reunirá música, historia y a los fanáticos, los condimentos ideales para que todo termine en una noche inolvidable.

Cómo sacar las entradas para La Vela Puerca en Ferro

El mítico estadio de la Ciudad de Buenos Aires no es cualquiera para la banda, volverá después de 18 años, tras presentar “El Impulso” en 2007. El paso a paso para sacar las entradas:

Entrar a la página oficial de La Vela Puerca

Seleccionar la pestaña ‘Shows’

Buscar la fecha ‘ ARG / Buenos Aires Estadio de Ferro’

Seleccionar ‘Comprar Entradas’

Apretar en ‘Ingresar para comprar’

Crear una cuenta o iniciar sesión

Proceder con la compra y el pago

Se presenta en Ferro el 1 de noviembre.

Próximas fechas de la gira de La Vela Puerca

En abril y mayo, volvieron a Europa para tocar frente a más de 4500 personas que agotaron entradas en Barcelona, Málaga y Valencia. Pero ahora, llevarán su música a toda Latinoamérica para poder festejar su aniversario con la gente que los escucha en cada rincón del continente.

09/08/25 Teatro Coliseo, Santiago de Chile, Chile.

23/08/25 Festival Techo, Punta del Este, Uruguay.

30/08/25 Skatedra Fest, Río Campo, Costa Rica.

03/09/25 Revolution, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

05/09/25 XL Night Club, News Jersey, Estados Unidos.

06/09/25 Giggles, Los Angeles, Estados Unidos.

09/09/25 Black Box, Tijuana, México.

10/09/25 Foro Tims, Monterrey, México.

12/09/25 Teatro Metropólitan, CDMX, México.

13/09/25 Foro Independencia, Guadalajara, México.

24/09/25 New Park, Pergamino, Argentina.

26/09/25 Bikini Disco, Gualeguaychú, Argentina.

27/09/25 Lemon Arena, Santa Fé, Argentina.

01/11/25 Estadio Ferro, Buenos Aires, Argentina.

19/11/25 MYM Multiespacio, La Rioja, Argentina.

20/11/25 Palacio de los Deportes, Tucumán, Argentina.

29/11/25 Anfiteatro Municipal, Rosario, Argentina.

13/12/25 Rambla de Punta Carretas, Montevideo, Uruguay.

Los 30 años, el orgullo como banda y las nuevas generaciones

En vísperas de lo que será su recital en Ferro, la banda brindó una conferencia de prensa, celebró su cumpleaños y Vía País estuvo presente. Allí, hablaron sobre los años recorridos, amigos que les dio el camino, su fortaleza como grupo y la participación de nuevas generaciones entre los fanáticos: "“Hace poco, en pleno show, caí en cuenta que la canción que estaba cantando tenía más años que la que tienen la mayoría de los gurises que estaba viendo”, expresó el Enano.

Festejo de los 30 años.

“Lo que no es una sorpresa es que después de 30 años seamos las mismas personas que fundamos La Vela y quizás eso sea un motivo de orgullo para nosotros”, afirmó Sebastián “Cebolla” Cebreiro, sobre la cantidad de años juntos y la unión que los caracteriza.