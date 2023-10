La soberanía marítima, en riesgo por la pesca ilegal china

Un grupo de al menos 30 diputados nacionales del Frente de Todos dejó sin quórum la sesión en la que se debía tratar la ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura.

El proyecto de ley, trabajado y discutido por autoridades nacionales, empresas, cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, entró en el temario de la sesión especial convocada para el pasado martes, mediante un pedido de apartamiento de reglamento solicitado por uno de sus autores, Carlos Selva (FdT) y acompañado por las legisladoras Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y Mariana Zuvic (JxC).

“La trazabilidad de la pesca es hoy una de las herramientas que utilizan las naciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, porque distingue aquello que se capturó legalmente de lo que no. El oficialismo viene mirando para otro lado con respecto a la depredación que realizan las flotas chinas en el Atlántico Sur. No ratifica los acuerdos internacionales que buscan ponerle un freno, como el de la Organización Mundial de Comercio”, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

La trazabilidad, explica la especialista, permite diferenciar en los mercados internacionales a la pesca argentina de aquella que realizan de forma ilegal y no reglamentada las flotas chinas que operan en el Atlántico Sur, al borde del Mar Argentino; además, evita el fraude y el mal etiquetado en el mercado local.

En la actualidad, una importante cantidad de buques pesqueros se acercan a los límites nacionales en busca de los recursos ictícolas y marítimos del país, muchos de ellos sin contar con las autorizaciones requeridas, por lo que incurren en actos ilegales que impactan sobre la fauna, el ambiente y la soberanía.

Cada vez más mercados exigen que los productos de mar sean trazables debido a la competencia desleal generada por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que viola jurisdicciones nacionales, utiliza trabajo forzoso, contamina el ambiente y agota pesquerías en todo el mundo. Argentina exporta más del 90% de su pesca marítima, y hoy debe competir por el recurso con las flotas chinas que pescan de forma no regulada en la milla 201.

Argentina está entre los tres países más perjudicados del mundo por la pesca ilegal

Un estudio de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) arrojó que Argentina ocupa el tercer puesto entre los países más perjudicados por la pesca ilegal a nivel mundial y es el mayor damnificado en Latinoamérica.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera pérdidas millonarias a las naciones en desarrollo y a nivel general, las pérdidas globales se estiman en hasta USD 50 mil millones.