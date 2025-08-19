La mamá de Ian Moche rompió el silencio luego de que la Justicia le dio la razón a Javier Milei

La familia de Ian Moche, el nene con autismo del que habló en redes sociales el presidente Javier Milei, rompió el silencio tras recibir el fallo judicial que rechazó su pedido para que el mandatario eliminara la publicación.

Qué dijo la mamá de Ian Moche

En diálogo con Radio 750, la madre de Ian, Marlene Spesso, contó cómo vivió su hijo la resolución del juez Alberto Osvaldo Recondo: “Si salía a favor, creía en la justicia; si no, sería una injusta justicia”, dijo el adolescente.

La Justicia le dio la razón a Javier Milei y no deberá borrar el tuit contra Ian Moche. (Gentileza)

Spesso explicó que el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ya les había advertido que esta posibilidad existía, aunque no deja de resultarles “muy doloroso”. “No pedimos mucho, solo que el presidente borre ese retweet”, expresó.

La madre lamentó que, según el fallo, “el derecho a la libre expresión está por encima de un menor, y el derecho de las infancias también está por debajo del Presidente”.

Ian Moche en "Almorzando con Juana". (Foto: captura de pantalla)

Pero más allá de la decisión judicial, lo que más afectó a Ian fue la ola de agresiones que se desencadenaron después de la publicación. “Ayer un diputado retuiteó: ‘la tenés adentro autista boludo y tu vieja también’. Lo hizo Agustín Romo, diputado de La Libertad Avanza”, denunció Spesso.

Finalmente, la mamá de Ian reflexionó sobre el clima que generan los ataques en redes. “Lo peor que tiene su presidente no es su violencia, sino su séquito. Eso me preocupa mucho. ¿Quién le puede decir ‘boludo’ a un niño autista y verlo como gracioso?”, aseguró.