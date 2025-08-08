La drástica decisión que tomó el Gobierno con los extranjeros que quieren hacer la residencia médica en la Argentina

Días atrás, 117 aspirantes a médicos debieron repetir el examen de residencia luego de que se registraran ciertas irregularidades en el resultado. Este viernes, el Gobierno dio a conocer cómo fueron esas pruebas y la decisión tomada para evitar situaciones similares en el futuro.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó un comunicado en el que indica las medidas que tomará para evitar este tipo de situaciones, ponderando el esfuerzo y el compromiso de los estudiantes que responden a las “exigencias de las casas de estudio nacionales”.

“El Ministerio de Salud dio a conocer los resultados de la validación de nota del Examen Único de Residencias que debieron rendir determinados aspirantes sospechados de fraude. La conclusión de esta etapa fue contundente: ninguna de las 117 personas consiguió validar la nota obtenida en el primer parcial", indica el texto. También destacan que de ese total, 109 de ellos contaban con títulos convalidados de universidades extranjeras.

La decisión que recaerá sobre los estudiantes extranjeros

A partir de los sucesos, la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano “realizará un profundo cambio en el proceso de convalidación de títulos extranjeros".

“A partir de ahora, únicamente se otorgarán convalidaciones directas a aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés), aval que poseen tanto los títulos argentinos como los de países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros", señalaron.

“Esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades. No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es", argumentaron desde el Gobierno.

Y subrayan: “Supeditando la convalidación de títulos al reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, se limita el acceso al examen de residencia a universidades que acrediten procesos de garantía de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina, de manera que todos los profesionales médicos, nacionales o con títulos convalidados, cumplan las mismas exigencias académicas y formativas”.