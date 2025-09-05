El 2024 cerró con un dato alarmante: la temperatura promedio global subió 1,55 grados centígrados, superando el umbral de seguridad fijado en el Acuerdo de París. Los impactos ya no son solo ambientales, sino también sociales: desplazamientos forzados, pérdida de medios de vida, inseguridad alimentaria, financiera y sanitaria. En medio de este escenario, surgen iniciativas que buscan transformar la manera en la que nos relacionamos con el entorno.

Una de ellas es la visión 2025-2050 de Natura, una compañía con más de medio siglo de trayectoria, que plantea dejar atrás la lógica de “mitigar” o “no dañar” para dar un paso más: regenerar. La propuesta se basa en un modelo de prosperidad colectiva donde los negocios, las personas y la naturaleza se retroalimenten de manera positiva.

“Se trata de pasar de una lógica de compensación de impactos a otra donde cada acción genere un impacto positivo medible en lo natural, lo social, lo humano y lo económico”, explica Paola Nimo, Gerenta de sustentabilidad en Argentina.

La apuesta global de una empresa en Argentina que promete dejar un impacto positivo en el planeta

Una visión a 2050: impacto positivo en cada decisión

El plan contempla nueve capítulos que abarcan desde productos y servicios hasta proveedores, accionistas, comunidades y cambios sistémicos. El objetivo es claro: que para 2050 la empresa sea capaz de alimentar de manera continua a la naturaleza y a las personas, en lugar de extraer recursos de ellas.

Entre las metas más destacadas figuran:

Cero emisiones netas en toda la cadena de valor.

100% de plásticos renovables y compostables en sus productos.

Trazabilidad total en insumos y divulgación pública de impactos.

Una red de proveedores de sociobiodiversidad en América Latina.

Ingresos dignos para el 100% de sus consultores y comunidades proveedoras.

La apuesta global de una empresa en Argentina que promete dejar un impacto positivo en el planeta

La Amazonía como ejemplo

En sus 25 años de trabajo en la región amazónica, la compañía ya se asoció con 46 comunidades de sociobiodiversidad, beneficiando a más de 10.000 familias y ayudando a preservar 2,2 millones de hectáreas de bosque. Este modelo, aseguran, muestra cómo la regeneración puede traer beneficios simultáneos en lo ambiental, lo social y lo económico.

El plan se medirá con el Integrated Profit & Loss (IP&L), una metodología que asigna un valor monetario a los impactos socioambientales. Según los últimos informes, por cada real brasileño ingresado, se devuelven 2,5 reales a la sociedad. La meta para 2030 es aún más ambiciosa: alcanzar 4 reales de impacto positivo por cada real de ingresos.