Jubilados y pensionados ANSES: confirmaron el monto final con aumento y bono para febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha la liquidación de los haberes correspondientes al mes de febrero. El organismo confirmó que las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones llegarán con un aumento del 2,8%, cifra que responde al índice de inflación informado por el INDEC y que se aplica mediante la fórmula de movilidad vigente.

Pero el dato que todos esperaban era la continuidad del refuerzo económico. El Gobierno nacional ratificó que en febrero se mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000. Esta suma fija, que se entrega desde 2024, busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores y compensar la suba sostenida de precios.

Anses. Jubilados. Bono.

¿Cuánto cobro en febrero? Los montos categoría por categoría

Con la actualización del 2,8%, basada en la inflación de dos meses atrás según el Decreto 274/24, más el bono confirmado, los haberes quedaron conformados de la siguiente manera para este mes:

Jubilación mínima: Cobrarán un total de $429.081,79 . Este monto se compone de los $359.081,79 del haber mensual más los $70.000 del bono.

Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): El total será de $357.263 , compuesto por el haber de $287.263 más el refuerzo completo.

Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): Percibirán 321.355 en total (251.355 de haber + bono).

Jubilación máxima: El tope quedó fijado en $2.416.275,65.

La letra chica del bono: quiénes lo cobran completo y quiénes no

Es importante revisar el recibo de haberes, ya que ANSES aclaró las condiciones para acceder al extra de $70.000 en febrero:

Cobro completo: Destinado únicamente a quienes perciben la jubilación mínima.

Cobro proporcional: Aquellos jubilados que tengan haberes superiores a la mínima, pero que no lleguen a los $429.081,79 , recibirán un bono variable hasta alcanzar esa cifra final para que nadie cobre menos que el piso establecido.

Sin bono: Los beneficiarios con haberes más altos que superen ese tope no accederán al refuerzo económico.

De esta manera, el Gobierno busca garantizar la cobertura de gastos básicos para los beneficiarios de menores ingresos, mientras continúa aplicando los ajustes mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).