Jorge Tartaglione, médico: "Dejar de tomar alcohol un mes revierte los problemas que este le genera al hígado"

El profesional enumeró los beneficios que trae aparejado dejar de consumir alcohol durante 30 días.

26 de septiembre de 2025

Que el alcohol, consumido en exceso, trae muchos problemas y no es para nada saludable no es ninguna novedad. Lo que tal vez no se conoce en detalle es cómo actúa en el cuerpo y qué pasaría si no lo consumimos.

Sobre eso se explayó en un video de TikTok el médico Jorge Tartaglione. “Si tomás alcohol, te propongo que dejes de tomarlo durante un mes. Vas a ver la cantidad de beneficios que tiene para tu organismo”, aseguró el profesional.

“Cuando nosotros tomamos alcohol sus efectos van a depender de su graduación alcohólica, si es un vino, si es una cerveza o si es una bebida blanca que tiene mayor cantidad de graduación. Nuestro hígado tiene que transformarlo porque es tóxico para el organismo, entonces lo convierte en un compuesto que se llama acetaldehído", explicó.

No obstante, ese acetaldehído también es tóxico e impacta fundamentalmente en el hígado. “Pero el hígado es tan noble que si, dejas de tomar durante un mes, revierte todos los procesos que sufrió”, asegura el médico.

Qué pasa si dejo de tomar alcohol por un mes

“El primer efecto que revierte es el hígado graso; segundo, el proceso inflamatorio; tercero, la cicatrización (tejido dañado); y cuarto, la fibrosis”, puntualizó.

“Los tres primeros los puede revertir dejando de tomar alcohol. Y, por último, vas a impedir tener en el futuro una fibrosis o un cáncer de hígado o una enfermedad cardiovascular. Muy importante este concepto”, agregó.

A su vez, destacó que no consumir alcohol tiene otros beneficios: “Si dejas de tomar alcohol, yo te aseguro que vas a pensar si lo seguís tomando, porque vas a dormir mucho mejor, vas a tener disminución de la presión arterial y vas a tener una disminución de la resistencia a la insulina"

