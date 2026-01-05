La captura de Nicolás Maduro generó una tendencia que nadie esperaba: el conjunto deportivo Nike gris que tenía puesto al momento de su captura se agotó en cuestión de horas.

Desde el momento de su detención, la imagen del expresidente se viralizó de tal manera que todo a su alrededor o lo relacionado con su figura fue noticia.

El conjunto de Maduro que es furor en ventas

Así las cosas, sorprendió que el conjunto deportivo de Nike se convirtiera en tendencia mundial, de modo que el buzo y el pantalón se agotaron en pocas horas.

La primera imagen que recorrió el globo mostraba a Maduro con los ojos vendados y protección en los oídos. Pero a todos les llamó la atención el conjunto deportivo que llevaba puesto. La informalidad en el exmandatario es común, sin embargo, dado el contexto, lo que llevaba puesto en esta oportunidad cargaba con otro peso.

Cuánto cuesta el conjunto gris que llevaba puesto Nicolás Maduro

Maduro tenía puesto un conjunto deportivo gris de la marca Nike, integrado por un buzo y un pantalón jogging, “confeccionados con materiales reciclados”, según indica la descripción en la página oficial de la marca.

Aunque parezca mentira, enseguida las búsquedas del conjunto se dispararon en distintos países. En la tienda online de Nike en España, el producto se encuentra en “superventas”, que indica que el stock había comenzado a agotarse. Mientras que en Nike Estados Unidos, el conjunto directamente se agotó.

En cuanto a precios, el buzo Nike tiene un valor en España de 119,99 euros, es decir, unos 130 dólares o cerca de 199 mil pesos argentinos al tipo de cambio blue. A su vez, el pantalón jogging cuesta 99,99 euros (unos 110 dólares o 168 mil pesos). Así, el conjunto tiene un costo aproximado -al menos en España- de unos 240 dólares, unos 368.000 pesos.