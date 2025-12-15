La denominada “supergripe”, tal como se conoce a la influenza A/ H3N2 subclado K está proliferando en países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Y, en las últimas horas, varias naciones de América Latina confirmaron casos positivos.

Según comunicaron especialistas, la variante no representa riesgos para la población y “presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año”. “Su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación”, aseguran.

Virus de Influenza A. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

En el hemisferio norte, donde circula con mayor fuerza el virus, el llamado es a aplicarse las dosis correspondientes a la temporada invernal, que incluyen las vacunas contra influenza, Covid-19 y neumococo.

“Las vacunas ayudan a reducir riesgos, complicaciones e internaciones, especialmente en grupos vulnerables” y que “si una persona da positivo a influenza, debe atenderse tempranamente, usar barbijos y mantener medidas de aislamiento cuando sea necesario”, señalaron autoridades sanitarias de México dónde el virus está presente.

Alerta por presencia de la “supergripe” en América Latina

Mientras en México se reportó el primer caso, dos menores que viven en Lima son los primeros casos de Perú. Por ello, en ese país se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus.

Costa Rica también confirmó la circulación de la variante, en tanto Ecuador la descartó.

Cuáles son los síntomas de la “supergripe”

Estos los síntomas de la “supergripe” H3N2 a tener en cuenta: