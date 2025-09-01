¿Hay feriados o días no laborables en septiembre 2025 en Argentina?

Después del feriado del domingo 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario para organizar escapadas, viajes o simples descansos en casa.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2025, septiembre no tendrá días festivos. Por lo tanto, el próximo feriado será el domingo 12 de octubre, cuando se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con grandes chances de pasarse para el viernes 10.

Próximo fin de semana largo en Argentina

A falta de confirmación oficial por parte del Gobierno Nacional, con lo que suceda con el feriado del domingo 12 de octubre. Por ahora, el próximo fin de semana XXL llegará en noviembre, con cuatro días consecutivos de descanso:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre : fin de semana habitual.

Lunes 24 de noviembre: feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente 20 de noviembre).

Este será uno de los últimos fines de semana largos del año, ideal para planificar viajes dentro del país antes de las fiestas.

Feriados 2025.

Todos los feriados que quedan en 2025

En lo que resta del 2025, aún quedan 5 feriados nacionales en Argentina: