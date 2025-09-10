Hallazgo: iba caminando y encontró un raro pez de casi 2 metros en una playa que dejó a los científicos sin palabras

Un inusual hallazgo sorprendió a los habitantes del norte de Australia: un pez cuña nariz de botella (Rhynchobatus australiae), de 1,8 metros de largo, apareció intacto en la playa de Casuarina, en la región del Top End, generando asombro entre vecinos y especialistas.

El descubrimiento fue realizado por una persona que paseaba a su perro y decidió compartir las imágenes en un grupo de naturalistas en Facebook. El posteo rápidamente se viralizó y permitió que expertos del Museum and Art Gallery of the Northern Territory (MAGNT) acudieran al lugar para preservar el animal.

El pez cuña nariz de botella, junto con otros peces guitarra y peces cuña, es el pez marino más amenazado del mundo y se lo conoce colectivamente como "rayas rinoceronte".

El biólogo marino Benaya Simeon, de la Universidad Charles Darwin, confirmó que se trataba de una hembra madura de esta especie catalogada como críticamente en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Lo sorprendente, según los científicos, es que este tipo de animales rara vez llegan a la costa en tan buen estado. Generalmente se los encuentra ya deteriorados, lo que hace que este caso represente una oportunidad única para la investigación.

Qué va a pasar con el pez

El pez fue trasladado a las instalaciones del MAGNT, donde permanecerá en un congelador hasta que se decida la mejor forma de conservarlo: mantenerlo entero o procesarlo para estudios detallados. Además, se extrajeron muestras de tejido que servirán para análisis genéticos, con el fin de conocer mejor la diversidad y el estado de las poblaciones de esta especie.

El pez cuña nariz de botella tiene una amplia distribución por el océano Índico y el Pacífico occidental, desde Mozambique hasta Australia.

Para Kirsti Abbott, responsable de ciencia del museo, el hallazgo es extraordinario: “Es un hallazgo excepcional, no solo por el tamaño del animal, sino también por el estado en el que llegó a la playa”, destacó.

La noticia no solo cautivó a la comunidad científica local, sino también a ciudadanos y amantes de la naturaleza que vieron en este caso una muestra de lo mucho que falta por descubrir en los océanos.

El ejemplar de pez cuña nariz de botella se suma a la lista de animales marinos poco comunes que aparecen en costas del mundo, recordando la importancia de conservar y proteger a las especies amenazadas.

Sobre el pez cuña nariz de botella

El pez cuña nariz de botella se confunden muy fácilmente con el pez cuña de manchas blancas.

Según Save our seas, los peces cuña nariz de botella son en realidad un tipo de raya, y se encuentran con mayor frecuencia en fondos blandos y arenosos. A pesar de ser rayas, poseen aletas grandes, muy demandadas en el comercio mundial de aletas, y también se les conoce como tiburones nariz de pala.