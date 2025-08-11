Giro radical en el clima: cuándo vuelve el frío polar y las lluvias a la Argentina

El invierno 2025 en Argentina no está siendo uno tradicional. Como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional en su informe trimestral, la estación está teniendo días más cálidos que lo normal para la época. Sin embargo, a pesar de una seguidilla de días lindos, se viene un frío que sí le corresponde a la estación.

Cuándo vuelve el frío en Argentina, según el SMN

El ente regulador del clima a nivel nacional, dispuso en su pronóstico a siete días que hasta el miércoles la temperatura se mantendrá entre los 10 y 20 grados, pero el jueves, habrá un descenso térmico considerable en gran parte del país. La temperatura mínima pasará a ser de 6° y la máxima de 14°, tendencia que se mantiene durante el viernes y que durante el fin de semana tendrá un poquito más de calidez.

Esto será en la zona central del país y además, el sábado se prevé que haya mínimas chances de lluvias débiles que podrían llegar al domingo por la madrugada.

Frío en Buenos Aires.

Cómo va a estar el clima en Buenos Aires durante la semana, según el SMN

El pronóstico detallado para los siguientes días en la Ciudad de Buenos Aires:

Lunes: Mínima de 8 grados, máxima de 19 y una jornada parcialmente nublada que se mantendrá durante todo el día.

Martes: Mínima de 10 grados, máxima de 20 y una nubosidad que irá aumentando con el correr de las horas hasta la noche.

Miércoles: Mínima de 10 grados, máxima de 15 y una jornada nublada.

Jueves: Mínima de 6 grados, máxima de 14 con un cielo parcialmente nublado a lo largo del día.

Viernes: Mínima de 6 grados, máxima de 15, pero despejado y con sol durante la jornada.

Sábado: Mínima de 9 grados y máxima de 14, cielo nublado durante el día y 10% de precipitaciones durante la noche.

Domingo: Mínima de 11 grados y máxima de 14, 10% de precipitaciones durante la madrugada y una jornada mayormente nublada para el Día del Niño.