Furor por los libros para colorear estilo “Bobbie Goods”: qué son y por qué los buscan para el Día del Niño

Los libros para colorear estilo Bobbie Goods se han convertido en los últimos meses en un fenómeno entre niños, jóvenes y adultos que buscan un momento de calma, creatividad y desconexión de tantas pantallas, razón por la que son una de las opciones ideales para el Día del Niño.

Con dibujos de estética “kawaii”, trazos amigables y escenarios llenos de ternura, esta tendencia mezcla arte, bienestar y nostalgia, y está arrasando en TikTok, Instagram y Pinterest. Pero, cómo surgió esta tendencia.

¿Qué son los libros para colorear estilo Bobbie Goods?

Inspirados en el universo visual creado por la ilustradora estadounidense Bobbie Goods, estos libros ofrecen páginas repletas de escenas adorables en blanco y negro: desde picnics y casas de ensueño hasta cafeterías retro, frutas con caritas felices, patitos, ositos y todo tipo de personajes entrañables.

El estilo se caracteriza por:

Ilustraciones simples pero expresivas, pensadas para relajar.

Enfoque en lo cotidiano, lo reconfortante y lo positivo.

No es necesario saber dibujar, ni tener materiales profesionales.

Fomentan la creatividad sin presión, no hay reglas ni calificaciones.

Bobbie Goods comenzó vendiendo sus propios libros desde su cuenta de TikTok durante la pandemia, y el fenómeno se volvió global. Hoy, cientos de artistas replican este tipo de estilo, y se multiplican las opciones en Etsy, Amazon y tiendas locales.

¿Por qué se volvieron tan populares?

El revival del “journaling”, los stickers, los planners y la papelería cute han sido parte del impulso de esta actividad relajada y feliz que cada uno aprende desde chico: colorear.

¿Dónde conseguir libros para colorear tipo Bobbie Goods?