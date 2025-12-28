Furor en las playas argentinas: Coto regala sillas de verano y revoluciona las ciudades costeras

El inicio de la temporada de verano 2025 trajo una movida comercial que está en boca de todos los veraneantes. Las sucursales de Coto ubicadas en las principales ciudades de la costa argentina se encuentran operando a capacidad completa debido a una acción de marketing que resultó ser un éxito rotundo. La propuesta es simple pero efectiva: con compras superiores a los $200.000, el supermercado entrega de regalo una silla de playa, transformando el abastecimiento diario en una oportunidad para equiparse para la arena.

La respuesta de los turistas no se hizo esperar y las redes sociales se llenaron de testimonios de familias que, tras realizar sus compras de stock para la quincena, se retiraron con sus premios. Incluso, muchos clientes que superaron los $400.000 en el ticket lograron llevarse dos sillas, lo que generó un clima de gran expectativa en los pasillos.

Un fenómeno que recorre toda la costa argentina

La promoción no se limitó a una sola localidad, sino que se extendió por diversos puntos estratégicos de la Costa Atlántica, unificando la experiencia de miles de argentinos que eligieron el mar para descansar. Desde las sucursales más grandes hasta las intermedias, el flujo de gente fue constante, demostrando que cuando el beneficio es tangible y útil para el momento, la respuesta del público es inmediata y masiva.

Con esta estrategia de marketing, los Coto de la costa se posicionaron como el lugar de referencia para iniciar las vacaciones con el pie derecho. Esta idea comercial no solo fideliza a los clientes habituales, sino que capta a nuevos turistas que buscan optimizar sus gastos. Mientras la temporada continúa su curso, queda claro que este tipo de campañas marcan el ritmo del verano, donde la creatividad comercial se traduce en beneficios directos para quienes disfrutan del sol y el mar.

Los términos legales de la promoción según la página web oficial de Coto

La promoción es válida en las sucursales de Coto de las ciudades costeras hasta agotar stock y está sujeta a una compra mínima de $200.000 pesos para la entrega de una silla de playa, o de $400.000 pesos para la entrega de dos unidades, no siendo acumulable con otras ofertas vigentes excepto el descuento del 25% por ciento con Mercado Pago, el cual queda sujeto a los términos y condiciones de dicha plataforma financiera y a los límites de reintegro establecidos por la misma durante el periodo de vigencia de la acción comercial.