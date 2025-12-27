Una nueva cadena de supermercados promete competirle fuerte a los grandes del rubro: cuál es y qué sucursales tiene

La marca SuperCoop, que fue un emblema de los ‘80 en el rubro supermercadista, regresa potenciada y con ganas de competirle fuerte a los grandes mostruos del sector.

El pasado 17 de diciembre abrió su segunda sucursal, situada en Caballito, y promete un ambicioso crecimiento en 2026. La flamante sede se encuentra en Av. La Plata 543 y se suma a la que ya contaban en Av. Independencia 456, San Telmo.

Así las cosas, la red comienza a expandirse. El objetivo es consolidarse como una cadena en la Ciudad de Buenos Aires y potenciarse como una verdadera competencia de las grandes firmas que hoy mandan en el rubro.

Cómo surgió el regreso de SuperCoop

Un acuerdo entre Cooperativa Obrera y El Hogar Obrero permitió recuperar la marca SuperCoop, que había sido una de las cadenas más emblemáticas durante los años 80.

Según consignaron a El Cronista, la propuesta se trata de una comercio “de cercanía, con un muy buen surtido y una propuesta para todos los bolsillos”. “El que quiere darse un gusto encuentra productos de primeras marcas y el que necesita cuidar la economía familiar también tiene opciones”, dijo Mariano Blas, gerente de la Cooperativa Obrera.

“No decimos que somos los más baratos, pero la gente compara, toma su decisión y por algo sigue volviendo y eligiendo SuperCoop”, agregó.

Los locales que tiene hoy SuperCopp y los proyectos

El local de SuperCoop que abrió recientemente cuenta con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados. Se trata del segundo que abre la compañía y generó 27 nuevos puestos de trabajo directos, que se ampliarán a medida que se abran las nuevas sucursales.

Los proyectos de próximas aperturas están previstas para concretarse durante el primer semestre de 2026, en los barrios de Congreso y Saavedra.