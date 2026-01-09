¿Fin del misterio? Apareció en Buenos Aires un certificado consular con el lugar de nacimiento de Carlos Gardel

La identidad de Carlos Gardel vuelve a quedar en el centro de la escena a partir de un nuevo hallazgo documental que reaviva una de las discusiones históricas más persistentes del Río de la Plata. Este jueves, el semanario Búsqueda dio a conocer la aparición de un certificado del Consulado de Uruguay en Buenos Aires que establece donde nació el Zorzal Criollo.

Dónde nació Carlos Gardel, según este documento

Durante décadas, la figura de Gardel estuvo atravesada por dos grandes hipótesis: la que sostiene que nació en Toulouse, Francia, como hijo de Charles Romuald Gardès, y la que afirma que fue uruguayo, nacido en Tacuarembó, hijo de Berta Gardes y Carlos Escayola, también existe una tercera versión que habla sobre Argentina.

El documento recientemente encontrado fue localizado por investigadores de la Comisión Gardel Rioplatense y se enmarca en las normativas vigentes a comienzos del siglo XX, que permitían a personas indocumentadas nacionalizarse a través de los consulados. Según el documento, Gardel nació el 11 de diciembre en Uruguay, un dato que vuelve a inclinar la balanza en el debate sobre su origen.

El investigador y productor musical Gustavo Colman explicó que se trata de “ese registro civil de Carlos Gardel hecho en el consulado de Uruguay en Buenos Aires”, y aclaró que fue el propio artista quien decidió iniciar el trámite. “Él una tarde caminando por Buenos Aires dijo: ‘bueno, me voy a nacionalizar, voy al consulado’, y lo hizo con su nombre artístico porque no podía usar el nombre de sus padres biológicos”, relató.

Carlos Gardel, el cantante que cambió para siempre la historia del tango. (Archivo La Voz).

Según detalló Colman, Gardel definió personalmente los datos que figuran en el certificado. Allí consta como fecha de nacimiento el 11 de diciembre de 1887 y se consignan como padres a Carlos y María, en referencia a Carlos Escayola y María Leila Oliva, ambos fallecidos. “Ese documento tiene valor testimonial, jurídico y legal, como cualquier registro civil oficial”, subrayó el investigador, quien remarcó que a partir de ese certificado Gardel tramitó toda su documentación en vida.

De hecho, esa identidad fue la base de los papeles que el cantante utilizó hasta su muerte. “Cuando muere en Medellín, en el accidente, Gardel tenía un pasaporte emitido en Niza gracias a los documentos que empezó a generar desde octubre de 1920, cuando él documenta quién era y quién quiso ser”, explicó Colman, y lanzó una afirmación contundente: “A Gardel le cambiaron la identidad post mortem”.

Para el investigador, el hallazgo refuerza un punto central que suele quedar relegado en la discusión histórica: la voluntad del propio artista. “Es importante que tanto Uruguay como Argentina entiendan que hay que respetar la decisión personal de Gardel, manifestada por su propia voluntad”, sostuvo.

Tras la aparición del documento original, la Comisión Gardel Rioplatense avanzó con los pasos formales. “Lo primero que hicimos, por pedido de Derechos Humanos de Presidencia, es certificar notarialmente el documento”, explicó Colman. El objetivo ahora es que el Estado uruguayo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, apruebe el certificado y lo remita a la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica para su certificación internacional, con el fin de dejar constancia oficial de que Carlos Gardel nació en Uruguay.

El nuevo hallazgo no solo suma una pieza clave a un rompecabezas histórico, sino que vuelve a encender un debate identitario que, a casi 90 años de su muerte, sigue demostrando que Gardel pertenece tanto a la historia como al mito del Río de la Plata.