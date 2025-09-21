Fabricio Ballarini, científico: “Las personas optimistas viven muchísimo más”

Ser optimista o pesimista puede inferir directamente en la cantidad de años de vida de una persona. A priori esta afirmación pareciera tener una explicación más romántica, relacionada con la felicidad. Sin embargo, tiene una argumentación estrictamente científica.

En uno de los ciclos que llevó adelante hace un tiempo, el científico y biólogo Fabricio Ballarini lo explicó rápidamente y en pocas palabras.

“¿Sos una persona positiva o sos negativa? Si bien parece una pregunta muy. pero muy boluda, en su respuesta está la clave para vivir más", señaló Ballarini en aquel micro de Filo, llamado Protón.

“Los optimistas viven muchísimo más”

El comunicador explicó que si bien la medicina lleva cientos de años estudiando e identificando todos los factores de riesgo relacionados con la facilidad de contraer enfermedades, tanto de esto no hay vinculado a cómo los factores psicológicos o sociales influyen sobre la calidad de vida.

No obstante comentó que hubo una investigación muy larga, en la que científicos analizaron a 75.000 personas durante 30 años. “Con mucha paciencia los científicos se dieron cuenta que las personas que tenían más optimismo vivían muchísimo más”, comenta parte de las conclusiones el biólogo.

Aquí entra cuál es en realidad la importancia de ser optimista, que Ballarini quiso separar de la idea común de que son simplemente “personas felices que se ‘comen’ cualquiera”.

“En realidad las personas que son optimistas demuestran una facilidad por creer que el futuro va a ser muchísimo mejor. Estas personas podrían manejar de alguna u otra manera las situaciones estresantes mucho más fácilmente“, indica.

Teniendo en cuenta que el estrés crónico puede afectar -por ejemplo- a la salud cardiovascular, se puede concluir que manejar situaciones estresantes de manera optimista evita consecuencia negativas en nuestra salud a largo plazo. Y estar saludable es, indudablemente, sinónimo de una vida más larga.