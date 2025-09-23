“Estoy vivo”: un joven apareció en su propio velorio y sorprendió a todos

Todo parecía una tragedia familiar, pero se convirtió en un insólito episodio de película. Un joven de 22 años irrumpió en su propio velorio gritando: “¡Estoy vivo!“, después de que su madre lo hubiera identificado erróneamente como muerto tras un accidente de tránsito en la ruta hacia Alderetes.

La situación es similar a la escena icónica de la película “Esperando la Carroza”, donde Mamá Cora aparecía en su propio velorio. En Villa Carmela, la situación aún fue más confusa. El joven supuestamente había sido atropellado por un camión, declarado muerto y entregado para a su familia para la ceremonia fuerte.

Confusión en la identificación

Según informó el subjefe de la Regional Este, Carlos Ramírez, la comisaría de Alderetes recibió la madrugada del jueves pasado un aviso sobre un hombre que se habría arrojado bajo un camión en la ruta alternativa a la altura del puente Ingeniero Barros. Tras la intervención policial y judicial, se identificó al conductor del vehículo y se realizó el procedimiento habitual para la constatación de fallecimiento.

Posteriormente, la madre del joven reconoció el cuerpo en la comisaría y solicitó su entrega para el velatorio. Todo parecía seguir el procedimiento correcto, hasta que la verdadera confusión salió a la luz.

La sorpresa en el velorio

Horas después, personal de la comisaría de Villa Carmela notificó que el joven “fallecido” había aparecido vivo durante la ceremonia en su vivienda familiar. La escena, según vecinos, generó asombro, gritos y llantos. Ana Laura, vecina, comentó a La Gaceta de Tucumán: “Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados”.

El joven declaró que en el momento del accidente se encontraba consumiendo drogas y desconocía que su familia lo había identificado como la víctima.

Investigación y esclarecimiento

El fiscal Carlos Sale confirmó que el caso se investiga como homicidio culposo, descartando inicialmente la hipótesis de suicidio. Mientras tanto, la policía local se enfocó en identificar correctamente al hombre atropellado. Finalmente, se logró ubicar a la familia de la verdadera víctima, quien realizó los trámites para retirar el cuerpo de la morgue.

El comisario Juan Pablo Gómez destacó que la policía actuó con “total seriedad” y explicó que la confusión se debió a que el joven tenía antecedentes de adicción y se había ausentado de su hogar varios días.