Estos son los 4 síntomas que pueden anticipar un infarto hasta un mes antes

El cuerpo puede emitir algunas señales de alerta hasta cuatro semanas antes de un ataque cardíaco, según Sandy Yang, médica australiana. Estos avisos muchas veces pasan desapercibidos o se confunden con cansancio o estrés, pero reconocerlos puede ser clave para prevenir complicaciones graves.

Las señales tempranas de un infarto

Según Yang, existen cuatro síntomas principales que puede aparecer hasta un mes antes de sufrir un infarto:

Dolor o presión en el pecho que no desaparece fácilmente.

Fatiga extrema o inusual , incluso después de descansar.

Molestias en el cuello, la espalda o la mandíbula.

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

Según lo que difundió La 100, la experta explicó que no todos los casos empiezan con el dolor agudo en el pecho. En muchos pacientes, el cansancio sin causa aparente o una sensación de presión, pueden ser los primeros avisos de que algo no anda bien en el corazón.

Imagen ilustrativa.

La importancia de consultar a tiempo

Yang también destacó que consultar con un profesional ante la aparición de estos síntomas puede ser diferencial. Muchas personas creen que puede ser estrés o exceso de trabajo, pero la detección rápida es esencial para anticiparse a un cuadro grave.

“El tratamiento temprano salva vidas”, aseguró la médica, quien también recomendó hacer controles cardiovasculares regulares, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión o el sedentarismo.

La doctora Yang insistió en que, ante cualquier duda, siempre es mejor hacerse estudios y descartar complicaciones. Ignorar los signos de alerta puede traer consecuencias importantes y es fundamental escuchar al cuerpo y actuar a tiempo.