¿Este 6 de enero 2026 es feriado por los Reyes Magos en Argentina?

El 6 de enero (Día de Reyes) no es feriado en Argentina. Aunque es una fecha con mucha tradición cultural y religiosa, no figura en el calendario oficial de feriados nacionales, por lo que la actividad laboral, escolar y comercial se desarrolla con normalidad.
Como dato curioso, este año solo es día no laborable en la localidad de El Dorado (partido de Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires), pero únicamente por su aniversario fundacional, no por los Reyes Magos.
¿Cuándo es el próximo feriado del año?
Tras el feriado del 1 de enero, el próximo feriado llegará a Argentina recién en febrero. Serán el 16 y 17 de febrero, días en los que se celebra el Carnaval.
Feriados inamovibles 2026 en Argentina
Estos no cambian de fecha, aunque caigan en la semana:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 de febrero: Carnaval
- Martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026
Algunos feriados pueden moverse para generar fines de semana largos, según la Ley N.º 27.399. En 2026 son:
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (ya confirmado con traslado)
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ya confirmado con traslado)
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada para formar fin de semana largo)