¿Este 6 de enero 2026 es feriado por los Reyes Magos en Argentina?

El 6 de enero (Día de Reyes) no es feriado en Argentina. Aunque es una fecha con mucha tradición cultural y religiosa, no figura en el calendario oficial de feriados nacionales, por lo que la actividad laboral, escolar y comercial se desarrolla con normalidad.

Este es el origen de la historia de los Reyes Magos.

Como dato curioso, este año solo es día no laborable en la localidad de El Dorado (partido de Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires), pero únicamente por su aniversario fundacional, no por los Reyes Magos.

¿Cuándo es el próximo feriado del año?

Tras el feriado del 1 de enero, el próximo feriado llegará a Argentina recién en febrero. Serán el 16 y 17 de febrero, días en los que se celebra el Carnaval.

Feriados inamovibles 2026 en Argentina

Estos no cambian de fecha, aunque caigan en la semana:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables 2026

Algunos feriados pueden moverse para generar fines de semana largos, según la Ley N.º 27.399. En 2026 son: