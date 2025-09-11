Quienes sufren migraña suelen convivir con un dolor intenso y punzante, mucho más fuerte que un simple dolor de cabeza. Se caracteriza por centrarse en una parte puntual y por su larga permanencia. En la búsqueda constante de trucos que alivien ese insufrible trastorno, hubo quienes viralizaron una solución tan insólita como efectiva.

El truco viral que se compartió en redes es tan sencillo como apretar la ceja con un gancho de pelo. Sí: simplemento eso. Algunas personas que lo probaron aseguran que el alivio es inmediato, pero también temporal.

Cuál es la explicación de su efectividad

Si bien no hubo un congreso de médicos especialistas que hayan debatido sobre la efectividad de apretarse la ceja con un gancho de pelo, lo cierto es que, aunque parezca mentira, tiene una explicación “científica”.

Sucede que en esa zona pasa el nervio trigémino. La función principal de este es transmitir la sensibilidad de la cara al cerebro (dolor, temperatura, tacto y presión). Por ello, al estimularlo, se puede “distraer” al sistema nervioso del dolor -enviarle otra sensación-, a la vez que se relajan los músculos de la frente, favoreciendo una mejor circulación.

Cabe mencionar que este truco es solo un alivio momentáneo y no sustituye el tratamiento médico. Es muy importante que todo aquel que sufra de migrañas frecuentes no las ignore y acuda a una consulta.

Otros consejos para aliviar el dolor

Muchos usuarios de redes comentaron cuáles son sus pequeños trucos para aliviar el dolor, destacándose 3: