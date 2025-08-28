El shopping más lujoso de Buenos Aires cambia y suma propuestas: de qué se trata su transformación

El lujoso shopping Galerías Pacífico, situado en el impactante e histórico edificio del microcentro porteño, va camino a una renovación, que busca combinar tendencias, tecnología de vanguardia y una destacada experiencia cultural, manteniendo su esencia centrada en la moda y la alta gama.

La propuesta integral a la que apunta pretende conquistar tanto a locales como a los cientos de turistas que transitan por sus espacios a diario.

Para eso, parte de la renovación incluye sumar marcas, propuestas tecnológicas y prestarle más atención a las iniciativas culturales.

Qué marcas se suman al catálogo de Galerías Pacífico

Para darle impulso a su perfil internacional, el shopping sumará marcas. Entre las confirmadas o concretadas están:

Victoria’s Secret: abrió su segunda tienda en Argentina.

Nike: un local de 1.400 m² en Florida y Córdoba, diseñado para los amantes del deporte y el estilo de vida.

Bath & Body Works, Tous y Tissot: estas marcas esenciales en el mundo de la belleza y los accesorios de lujo se suman a las propuestas.

Victoria’s Secret abrió su segundo local en Galerías Pacífico. Foto: Grupo David

Sabores y elegancia

En el primer piso del shopping se encuentra La Place, un sector exclusivo con propuestas que fusionan diseño, sabor y elegancia. También es un lugar que busca acercar otras opciones, como las tardes de música que se realizaron durante todo agosto.

Allí también es posible encontrar interesantes propuestas gastronómicas, por ejemplo:

Amaretti: barra de cócteles con un toque sofisticado.

Maison Dorée: pastelería y bombonería fina con esencia francesa.

Arte, cultura y tecnología

Cabe mencionar que como el edificio de Galerías Pacífico es un Monumento Histórico Nacional, el arte y el acervo cultural tiene un gran peso. Los murales de artistas como Antonio Berni y Spilimbergo forman parte de la experiencia que propone el shopping.

En otro orden, el espacio planea incorporar áreas dedicadas a la tecnología y la innovación, con tiendas que ofrecerán productos de última generación y experiencias interactivas.

Asismismo, se prevé la creación de un programa cultural que incluya exposiciones temporales y eventos artísticos, consolidando aún más su papel como un centro cultural en la ciudad.