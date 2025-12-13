El mozo que salvó a Joaquín Levinton aseguró: “Se le iba a explotar el corazón”

Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar del barrio porteño de Palermo. Mientras el líder de la banda Turf se encuentra en el Hospital Fernández, el mozo que le salvó la vida recordó el episodio.

Levinton sintió un fuerte dolor en el pecho, ingresó al bar ubicado en Dorrego 1697 y se descompensó. Las personas que estaban con él dieron aviso inmediato al Servicio de Atención Médica de Emergencias. Pero Richard, empleado histórico del lugar, reaccionó a tiempo.

Habló el mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

"Joaquín viene siempre. Él es cliente habitual y ayer vino tipo 00.30, y ya vino descompensado. Él estaba afligido. Tenía un dolor en el pecho“, expresó el hombre, en diálogo con LAM.

El mozo que salvó a Joaquín Levinton.

"Entró porque nos conocemos. Entonces, vino y nos pidió que le convidáramos un poco de agua porque se sentía mal", contextualizó. El trabajador le ofreció asiento y reconoció que lo vio “muy mal” y aseguró que “transpiraba muchísimo”.

“Se le iba a explotar el corazón”: aseguró el mozo que salvó a Joaquín Levinton

El líder de Turf le manifestó su preocupación por su dolor y Richard le dijo: “Quedate tranquilo, respira’ y que no lo íbamos a dejar ir así”. Finalmente, llamaron al SAME, quien lo derivó al centro de salud mencionado.

Por último, confesó que se mostró preocupado por los primeros resultados en el lugar. “Me di cuenta que tenía un pico de presión porque le tomé el pulso y tenía 16/10. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”, describió.

Confirmaron que fue un infarto agudo de miocardio

Minutos después del ingreso al Hospital Fernández, el equipo médico confirmó el diagnóstico: infarto agudo de miocardio. El músico quedó internado en terapia intensiva, donde se le realizaron estudios complementarios para evaluar su evolución clínica.

“La rapidez del traslado evitó complicaciones mayores, como fallas de bomba u otras patologías asociadas al inicio de estos cuadros”, destacó Alberto Crescenti, titular de SAME.

Cómo sigue su estado de salud

El SAME continúa en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para recibir un parte médico actualizado. Por el momento, Levinton está estable y bajo monitoreo permanente mientras avanzan los estudios cardiológicos.



