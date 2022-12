El horóscopo de todos los signos para hoy, domingo 18 de diciembre

El horóscopo, basado en la astrología, es un método para obtener predicciones sobre lo que depara para cada signo del zodíaco en el amor, la salud y el dinero.

Te contamos qué tienen previsto los astros para hoy, domingo 18 de diciembre, para todos los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El horóscopo de todos los signos para el domingo 18 de diciembre

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Excelente día para realizar tareas domésticas y revisar papeles guardados. Siempre hay que ordenar la casa, cambiar de lugar, mover y arreglar las cosas que se han descompuesto o tirar. Salida al atardecer interesante. Momento: de color crema.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

No es válido hundirse en la desesperación porque alguien cercano decide interrumpir una relación o no sabe lo que siente. Es válido comprender al otro, buscar no alborotar la tranquilidad y aceptar la verdad del otro. Nuevo punto de partida. Momento: de color amatista.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Próspera posibilidad en el área financiera. Los geminianos tienen una jornada con tiempo para pensar y tomar decisiones a futuro. Replanteo y organización. Mucha inspiración en el área de los afectos y ganas de concretar y plasmar. Momento: de color cuarzo citrino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Día especial para los amorosos cancerianos que siempre apuntan a mejorar la familia y a cuidarla. Hay noticias agradables que completarán la jornada generando a los regidos por la bella Luna mucho bienestar y tranquilidad. Momento: de color verde esmeralda.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leoninos con un día apacible, se sientan a revisar su interior y a buscar la paz que a veces no está. Los apasionamientos en el plano afectivo son sanos cuando no generan sufrimiento hacia los involucrados. Revelación. Momento: de color verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Jornada alentadora y con mucha sensación creativa, los mercurianos que siempre brillan, hoy tienen un muy aprovechable tiempo para plasmar proyectos y aspiraciones en el área de las actividades. Algarabía y concreción. Momento: de color blanco.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Los librianos en un día sensible con reminiscencias del pasado afectivo y sensación de soledad. Sentimientos sanos cuando se asume que hay cosas que terminan y que tienen su tiempo, la propuesta siempre es salir adelante. Momento: de color rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpianos con un día excepcional con mucha energía y ganas de progresar en la vida. Planean cosas para hacer y resuelven situaciones que habían quedado en el olvido voluntario. Internalización y soluciones emocionales. Momento: de color azul brillante.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Lúcidos los sagitarianos, apuestan a un día en el que decisiones importantes tomarían en el área de los afectos. Se podría decir que es un día de resurgimiento y de nuevas expectativas en todas las áreas de la vida de los arqueritos. Momento: de color anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Se podría tener un día muy productivo y con mucha felicidad si las cabritas no buscan enfrentar en el entorno familiar o laboral. Perspicacias y sutilezas que a veces se malinterpretan. Busquen la simpleza de la vida. Momento: de color celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

No se conecten con miedos antiguos, con los que no se la pasaba bien. Apartar las sensaciones tóxicas como celos, desconfianza o cuestionamientos invadiendo la libertad del otro, es mejor creer en el otro. Pacificación. Momento: de color violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Los piscianos con una jornada movida con reuniones sociales o encuentros agradables. Situaciones que se organizan en el área laboral dando un margen más prolijo y con mejoría. Salud buena, no dejen de caminar. Momento: de color turquesa.