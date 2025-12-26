El Gobierno oficializó 3 días “no laborables” con fines turísticos para 2026: cuáles son

El calendario de feriados 2026 en Argentina ya está definido y será clave para organizar escapadas, viajes o simplemente cortar la rutina con fines de semana largos.

Sin embargo, este viernes 26 de diciembre, en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó los 3 días no laborables con fines turísticos que tendrá el próximo año.

Los 3 días no laborables que oficializó el Gobierno para 2026

La medida firmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca fomentar el turismo interno, pero al ser considerado “día no laborable”, los que trabajen, no cobrarán doble. De acuerdo a lo que se indicó, los tres “días no laborables” serán:

Lunes 23 de marzo (se suma al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

Viernes 10 de julio (se suma al feriado del 9 de julio, Día de la Independencia).

Lunes 7 de diciembre (se suma al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María del 8 de diciembre).

Feriados inamovibles 2026 en Argentina

Estos no cambian de fecha, aunque caigan en la semana:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables 2026

Algunos feriados pueden moverse para generar fines de semana largos, según la Ley N.º 27.399. En 2026 son:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (ya confirmado con traslado)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ya confirmado con traslado)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada para formar fin de semana largo)

Fines de semana largos para agendar

Fines de semana largos para agendar