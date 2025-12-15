El Gobierno decretó 2 asuetos para diciembre: cuándo serán y a quiénes alcanza

El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para los empleados de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en la previa de Navidad y Año Nuevo. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni, y busca facilitar los preparativos y los traslados familiares durante las fiestas de fin de año.

Por qué el Gobierno decretó el asueto

Según el texto oficial, las fechas del 24 y 31 de diciembre tienen un fuerte significado cultural, social y familiar para los argentinos, ya que suelen estar asociadas a reuniones y celebraciones con seres queridos.

En ese sentido, el Gobierno consideró “oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades”, permitiendo que los trabajadores estatales cuenten con tiempo razonable para los preparativos, viajes y actividades propias de estas conmemoraciones.

Además, desde el Ejecutivo señalaron que la medida no implica ningún gasto adicional para el Estado y que tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al favorecer los desplazamientos internos.

Calendario.

A quiénes alcanza el asueto del 24 y 31 de diciembre

El asueto alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional, es decir, a los organismos que dependen del Estado nacional.

Sin embargo, el decreto aclara que cada organismo deberá garantizar la continuidad de los servicios esenciales, especialmente en áreas sensibles.

Milei en AmCham 2025.

Qué servicios seguirán funcionando durante el asueto

A pesar del asueto administrativo, el Gobierno estableció que deberán funcionar con normalidad los servicios esenciales, entre ellos:

Salud

Seguridad

Emergencias

Cada dependencia será responsable de organizar guardias y esquemas de trabajo para asegurar la atención a la población.

Hospital de Pronta Atención de Argüello. Tiene clínica general, laboratorio, rayos x, quirófano para intervenciones menores, triage y una sala de espera. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Qué pasa con los bancos y entidades financieras

El decreto también especifica que la medida no incluye a los bancos ni a las entidades financieras. Por lo tanto, estas instituciones deberán trabajar con normalidad tanto el 24 como el 31 de diciembre.