El Gobierno de Javier Milei eliminó dos materias del programa escolar: cuáles son

Falta poco para el comienzo de clases y el Gobierno eliminó por decreto algunas materias y contenidos obligatorios que modifican el plan de estudios a partir del 2026.

La decisión oficial se comunicó a través del Decreto 436/2025 por el Boletín Oficial publicado en junio del año pasado. Que hayan sido eliminadas significa que ya no son obligatorias para ser dictadas en las escuelas de todo el país. La responsabilidad se transfirió a cada provincia, que decidirá si incluirlas o no en el programa escolar.

Cuáles son las materias eliminadas por el Gobierno

Al eliminarse el artículo 3° de la Ley 27.334 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, repercute en las 2 materias siguientes:

Educación vial : Se elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.

Prevención y erradicación de la violencia de género: Se eliminó la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos.

Imagen ilustrativa. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Cuándo vuelven las clases en 2026, provincia por provincia

Buenos Aires : 02/03/26

CABA : 25/02/26

Catamarca : 02/03/26

Chaco : 02/03/26

Chubut : 23/02/26

Córdoba : 02/03/26

Corrientes : 02/03/26

Entre Ríos : 02/03/26

Formosa : 02/03/26

Jujuy : 23/02/26

La Pampa : 02/03/26

La Rioja : 02/03/26

Mendoza : 25/02/26

Misiones : 02/03/26

Neuquén : 25/02/26

Río Negro : 02/03/26

Salta : 02/03/26

San Juan : 02/03/26

San Luis : 23/02/26

Santa Cruz : 25/02/26

Santa Fe : 02/03/26

Santiago del Estero : 18/02/26

Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur) : 24/02/26

Tucumán: 02/03/26

Cuándo son las vacaciones de invierno en 2026, provincia por provincia

Buenos Aires : 20/07 al 31/07/26

CABA : 20/07 al 31/07/26

Catamarca : 13/07 al 24/07/26

Chaco : 20/07 al 31/07/26

Chubut : 13/07 al 24/07/26

Córdoba : 06/07 al 17/07/26

Corrientes : 13/07 al 24/07/26

Entre Ríos : 06/07 al 17/07/26

Formosa : 13/07 al 24/07/26

Jujuy : 13/07 al 24/07/26

La Pampa : 13/07 al 24/07/26

La Rioja : 13/07 al 24/07/26

Mendoza : 06/07 al 17/07/26

Misiones : 13/07 al 24/07/26

Neuquén : 13/07 al 24/07/26

Río Negro : 13/07 al 24/07/26

Salta : 13/07 al 24/07/26

San Juan : 06/07 al 17/07/26

San Luis : 06/07 al 17/07/26

Santa Cruz : 13/07 al 24/07/26

Santa Fe : 06/07 al 17/07/26

Santiago del Estero : 20/07 al 31/07/26

Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur) : 13/07 al 24/07/26

Tucumán: 13/07 al 24/07/26