¿El duelo nacional es feriado?: qué actividades se suspenden por la muerte del Papa Francisco

Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, falleció este lunes a los 88 años en el Vaticano. La noticia sacudió al mundo entero, pero especialmente a la Argentina, su país natal. En respuesta, el presidente Javier Milei decretó siete días de duelo nacional, en honor al primer Papa argentino de la historia y referente espiritual global.

Qué implica el duelo nacional en Argentina y qué actividades se suspenden

El duelo nacional es una medida simbólica que expresa el dolor colectivo de un país ante un hecho de gran relevancia. En este caso, se trata del fallecimiento de una figura clave para millones de católicos y ciudadanos que, más allá de la religión, reconocen su influencia mundial.

El papa expresó su preocupación por la situación de violencia y narcotráfico que atraviesa la ciudad de Rosario.

Durante estos siete días, se aplican ciertas medidas protocolares:

La bandera argentina flameará a media asta en todos los edificios públicos del país.

Se suspenden actos oficiales festivos , como inauguraciones, festivales, y celebraciones públicas no vinculadas al luto.

Los medios de comunicación, canales de TV y sitios oficiales suelen incorporar un lazo negro o crespón de luto en sus cabeceras como señal de respeto.

Podrán organizarse homenajes, misas y actos conmemorativos en distintos puntos del país.

BUENOS AIRES 06/03/13. Bandera a media asta.

¿El duelo nacional implica un feriado?

No. El duelo nacional no es un feriado. Las actividades laborales, educativas y comerciales se mantienen con normalidad. Es una medida de carácter simbólico y protocolar, no una disposición que afecte el calendario oficial de trabajo.

Una despedida histórica

Francisco fue el primer pontífice nacido en América Latina y el primero no europeo en más de 1.200 años. Su legado abarca temas como la justicia social, el cuidado del medioambiente, la denuncia de la pobreza y la búsqueda de paz entre las naciones. Su muerte cierra un capítulo trascendental no solo para la Iglesia Católica, sino para la historia contemporánea.

Desde el Gobierno nacional aún se espera la publicación del decreto en el Boletín Oficial, que detallará formalmente el alcance de las medidas. La Argentina, de luto, despide a uno de sus hijos más universales.