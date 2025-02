El destino europeo tendencia entre los argentinos: barato en octubre, lleno de historia y buena gastronomía

Si bien gran parte de los argentinos ya se han tomado sus vacaciones en enero y febrero, aún son muchos los que planean sus viajes del año de cara a los próximos meses. Es por eso que las búsquedas de vuelos son siempre un ritual constante, a la caza de aquel itinerario que nos dé el mejor precio y que mejor se amolde a nuestras semanas de descanso.

Entre todos aquellos destinos buscados por los argentinos, en las últimas semanas, se ha observado un notable incremento en las búsquedas de vuelos desde Buenos Aires hacia Roma, según datos de Google Trends. Este fenómeno refleja un renovado interés por visitar la capital italiana, siempre uno de los favoritos del amplio abanico de ciudades europeas.

Tendencias de vuelos según Google Trends

Lo que debés saber antes de visitar Roma

De acuerdo a las tendencias de precio en Despegar, el mes de octubre se presenta como el más barato para sacar pasajes a Roma. Se trata este del único mes con vuelos por debajo del millón de pesos, con la posibilidad de obtener tickets a partir de $859,000 pesos.

Para aquellos planeando su viaje con anticipación, diciembre es el segundo mes con los precios más bajos para vuelos, ya que hay disponibles tickets a partir de $1,091,000 pesos. Le sigue muy de cerca junio, con pasajes a partir de $1,095,000 pesos, por lo que la diferencia no es significativa entre ambos.

En todos los casos, cabe destacar que el costo de nuestros tickets aéreos puede verse afectado por diversos factores, como las fechas exactas de salida, la cantidad de escalas, las aerolíneas seleccionadas, entre otros, por lo que se recomienda hacer una búsqueda exhaustiva previo a decidir.

Sin embargo, puede decirse que octubre a abril, descontando diciembre, que ve un aumento en los precios debido a las fiestas, son buenos meses para conocer la histórica ciudad. Para estos meses, gran parte del turismo veraniego se ha disipado, por lo que bajan notablemente los costos en hospedaje y se evita la congestión en los atractivos turísticos de la capital italiana.

Qué hacer cinco días en Roma

Si estás buscando dónde viajar, Roma ofrece una combinación perfecta de historia, arte y gastronomía. Cinco días serán suficientes para conocer sus principales atractivos, aunque la ciudad siempre tiene nuevos secretos.

El itinerario nos alcanzará para explorar los principales monumentos de la ciudad, comenzando por el Coliseo, el Foro Romano y el Palatino, donde reviviremos la grandeza del Imperio Romano. Luego, se sugiere visitar la Ciudad del Vaticano para maravillarnos con la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos. Recorrer el centro histórico para descubrir la Fontana di Trevi, el Panteón y la Piazza Navona, disfrutando del ambiente vibrante de sus calles, es una actividad imperdible.

Fontana di Trevi

Los siguientes días podemos dedicarlos a explorar barrios con encanto como Trastevere, ideal para paseos nocturnos y cenas tradicionales. No debemos perdernos la vista panorámica desde la cúpula de San Pedro o el Gianicolo. Reservarse tiempo para descubrir las Catacumbas de la Vía Appia o los jardines de Villa Borghese son también sugerencias a tomar en cuenta. Para cerrar el viaje, no podemos no explorar la gastronomía local, probando pasta cacio e pepe, una auténtica pizza romana y, por supuesto, un delicioso gelato.