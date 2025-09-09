El desconsuelo de la mamá del chico que fue asesinado en La Matanza: “No pude...”

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en La Matanza. Dilan Joel Insfrán, de 17 años, fue asesinado a balazos el sábado por la tarde cuando intentó defender a su mamá de un robo frente a su casa. El caso generó conmoción en la comunidad y ya hay cuatro detenidos, dos de ellos menores de edad.

Según reconstruyó la investigación, Dilan había salido a hacer unas compras con su madre, Alicia Ojeda, antes de su viaje de egresados. Al regresar a su vivienda, en el cruce de las calles Manzoni y Cepeda, fueron interceptados por cuatro delincuentes.

La mujer estaba por subir nuevamente a la camioneta cuando los ladrones la sorprendieron. En ese momento, Dilan reaccionó para protegerla y recibió tres disparos: uno en el cuello y dos en la axila derecha. Fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, pero los médicos no lograron salvarlo.

“Estaba todo desangrado, pobrecito. No pude hacer nada”, expresó la madre en diálogo con TN, todavía conmocionada por lo ocurrido.

La investigación y los detenidos

Por el hecho hay cuatro sospechosos apresados: un joven de 22 años, otro de 18, y dos menores de 15 y 16. Según las primeras pericias, el adolescente de 15 años habría sido el autor de los disparos que terminaron con la vida de Dilan.

La Matanza: asesinaron a un adolescente que intentó defender a su mamá de un robo

Un barrio marcado por la inseguridad

Alicia contó que en la zona los hechos de violencia son habituales y que incluso los remises evitan ingresar al barrio por temor a robos. “No se puede vivir así”, señaló.

El crimen ocurrió a poco más de dos meses del cumpleaños número 18 de Dilan, que estaba ilusionado con su viaje de egresados.

El caso quedó bajo investigación judicial, mientras la familia y vecinos reclaman justicia por el adolescente asesinado.