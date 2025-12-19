El aviso urgente del ANSES que preocupa pero pone en alerta a millones de jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió un comunicado en sus canales oficiales luego de detectar, una vez más, nuevos intentos de estafas.

Los llamados de precaución apuntan especialmente a los jubilados y pensionados, que suelen ser un blanco fácil para los delincuentes a causa de, en la mayoría de los casos, su débil conocimiento digital.

Según señalaron desde Anses, los nuevos intentos de estafa circulan principalmente por redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos.

Extremar cuidados

El organismo pidió “extremar cuidados y desestimar cualquier contacto que no provenga de sus canales oficiales”. Esto tiene que ver con que las maniobras fraudulentas por las que los delincuentes se hacen pasar por personal del Anses.

El engaño consiste en ofrecer beneficios adicionales o trámites especiales vinculados a las Fiestas. Cuando las víctimas “caen” en el engaño, estas acciones les permiten a los delincuentes obtener datos sensibles, como claves personales o información bancaria.

El comunicado oficial de Anses para alertar a la comunidad

“Tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal de ANSES solicitando registrarse para obtener beneficios adicionales en estas fiestas, les recordamos que toda publicación que circule fuera de www.anses.gob.ar y que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente”.

Y sigue: “Recomendamos denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias”.

Cabe mencionar que Anses nunca, por ningún medio ni motivo, solicitará: claves personales, PIN de seguridad, ni contraseñas de ningún tipo. Asimismo, todos los trámites son gratuitos y no pedirán pagos por ninguna vía, como tampoco ofrecerán premios o beneficios especiales por mensajes privados.

Cómo y dónde denunciar las acciones fraudulentas

Los canales oficiales habilitados para realizar denuncias son:

Por la web : ingresando a Mi ANSES, sección Denuncias y Reclamos, opción Hacer una denuncia.

De manera presencial : en la sede de ANSES ubicada en Avenida Paseo Colón 329, 5.º piso, CABA, o en la oficina del organismo más cercana al domicilio del afiliado.

Por escrito: mediante correo postal dirigido a Paseo Colón 329, 5.º piso, frente, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, desde Anses recuerdan que las redes sociales oficiales del organismo son: