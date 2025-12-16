Echaron a la policía que publicó videos de contenido para adultos con el uniforme

La Policía de la Ciudad resolvió la exoneración de la oficial Nicole Gabriela Verón, quien había sido apartada de sus funciones luego de que se viralizaran videos de contenido para adultos publicados en redes sociales, en los que aparecía vestida con el uniforme oficial de la fuerza. La medida fue comunicada a través de la Orden del Día Institucional (ODI) número 232.

Según detalla el documento oficial, la decisión fue adoptada por el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, al considerar que la conducta atribuida a la agente “repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, y que colisiona de manera directa con los principios y valores que rigen la vocación policial.

Nicole Gabriela V., la joven policía que fue apartada de sus tareas de sus tareas luego de que se viralizaran sus videos en TikTok usando el uniforme

Verón realizaba videos subidos de tono en plataformas como TikTok e Instagram, siempre utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad, lo que motivó inicialmente su separación del servicio activo y el pase a situación pasiva. En las últimas horas, tras avanzar el proceso administrativo, se resolvió su exoneración definitiva de la fuerza.

La ahora exoficial llevaba tres años de servicio en la institución y, al momento de ser suspendida, se encontraba con licencia médica. En los últimos días, varios de los videos que había publicado en Instagram se difundieron masivamente. En algunos de ellos aparecía junto a otra mujer, que no fue identificada como integrante de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con el comunicado de la fuerza, en las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Escándalo en la Policía de la Ciudad: suspendieron a una agente por grabar videos en TikTok con su uniforme

En ese sentido, la Policía de la Ciudad remarcó que la conducta fue considerada irregular e indecorosa, y que “afecta notablemente el prestigio de la institución”. Asimismo, aclararon que la sanción no atenta contra la libertad de expresión, sino que busca preservar el orden y la tranquilidad pública, así como los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5688.

La oficial habló sobre otros policías con doble trabajo

Nicole afirmó que trabaja de manera independiente, que las mujeres que aparecen en sus videos también generan contenido por su cuenta y que nunca recibió denuncias. Además, remarcó que su caso no es aislado:“Hay compañeras y compañeros en la misma situación; no soy la única con un segundo trabajo”.

La policía suspendida.

En la entrevista, la oficial también relató el complejo escenario personal que enfrentó en los últimos meses: contó que en junio estuvo internada y bajo tratamiento neurológico, y que durante ese período sufrió hostigamiento y acoso sexual por parte de su expareja.“Todavía no tengo el alta neurológica, pero sí el psiquiátrico”, explicó.

Además, desmintió algunas versiones que circularon tras la viralización de los videos:“No vivo en un barrio privado y esa casa no es mía”.