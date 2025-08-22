Dos policías apartados tras un episodio de relacionas amorosas dentro de una comisaría: qué pasó

En San Pedro de Jujuy, dos policías fueron separados de sus funciones y sumariados tras ser sorprendidos dentro de una comisaría en una situación íntima. El episodio sucedió el pasado 15 de agosto en la Seccional N°26 del Barrio Belgrano. Además, también hubo una denuncia por violencia contra la pareja de uno de los dos implicados.

Según lo que informó el medio local Jujuy al Momento, la mujer sorprendió a su pareja, un oficial de la fuerza, con poca ropa junto a su compañera. Al ver eso, la víctima amorosa denunció haber sido agredida por ambos efectivos.

La decisión que tomaron con los policías

Tras lo sucedido, el Ministerio Público de la Acusación intervino en el caso y el fiscal Agustín Jarma quedó a cargo de la investigación. Según fuentes judiciales, el oficial fue imputado por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”. Por su parte, la otra policía fue acusada de “lesiones leves”.

Los dos policías fueron separados de sus cargos y se les iniciaron sumarios administrativos, mientras la Justicia investiga el caso. La declaración de la mujer agredida fue incorporada a la causa y se espera que los imputados sean indagados en los próximos días.

La repercusión del caso

El caso generó repercusión en la comunidad local, ya que ocurrió dentro de las instalaciones de una seccional policial. Desde la fuerza se evitó dar mayores precisiones, aunque se confirmó que los acusados permanecerán fuera de funciones hasta que avance la investigación.