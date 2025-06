Después de tocar fondo, se reinventó: hoy ayuda a miles a cambiar sus hábitos con propósito

Victoria Rellihan era de esas personas que seguían adelante sin frenar. Hasta que el cuerpo habló. Y fuerte. En cuestión de meses, perdió a una tía muy cercana, atravesó una separación, un cambio laboral brusco y la enfermedad de su mamá. La vida le cambió muy rápido, y aunque intentaba sostenerse con fuerza, su cuerpo decidió que era momento de parar.

El reflejo fue inmediato: aumentó repentinamente de peso y empezó a vivir una desconexión total consigo misma. “Lo más desesperante era no saber cómo frenarlo o revertirlo”, recuerda en diálogo con Vía País.

Victoria Rellihan no podía levantarse de la cama, hoy corre maratones y lidera una empresa de bienestar

Victoria recurrió a médicos, análisis y dietas “mágicas” que prometían soluciones rápidas. Nada funcionaba del todo. Entonces entendió que el problema no era solo físico: necesitaba revisar profundamente su forma de vivir. Ese fue el inicio de una transformación que no fue ni rápida ni fácil, pero sí profunda y definitiva.

Un nuevo rumbo, un nuevo cuerpo, una nueva mentalidad: el cambio de Victoria Rellihan

Aprendió a frenar, a escucharse, a ser paciente. Cambió la exigencia por el equilibrio, las restricciones por la conexión real con su cuerpo. Y, paso a paso, su salud comenzó a mejorar. “Hoy no solo me siento bien físicamente, también tengo otra energía, otra forma de mirar la vida. Hace diez años me costaba levantarme de la cama. Hoy me preguntan de dónde saco tanta energía”, expresa.

Victoria Rellihan no podía levantarse de la cama, hoy corre maratones y lidera una empresa de bienestar

Esa misma energía la llevó más lejos de lo que imaginaba. Descubrió en el deporte una herramienta clave para su recuperación emocional. Empezó a correr sin esperar nada… y terminó corriendo cuatro medias maratones, una carrera en montaña y su primer maratón de 42 km en París. “Correr me enseñó disciplina, constancia y a confiar en el proceso. Aprendí que la transformación no existe sin esfuerzo”, afirma.

Victoria Rellihan no podía levantarse de la cama, hoy corre maratones y lidera una empresa de bienestar

El nacimiento de Fit & Sweet y una misión clara

Fue en plena crisis que nació Fit & Sweet, su marca de productos saludables. En la cocina de su abuela, buscando opciones sin azúcar ni harinas refinadas que la hicieran sentir bien, entendió que no estaba sola. “Quería darme un gusto sin culpa, y descubrí que muchas personas también lo necesitaban”, cuenta.

Victoria Rellihan no podía levantarse de la cama, hoy corre maratones y lidera una empresa de bienestar

Lo que empezó como una necesidad personal, creció hasta convertirse en una empresa con propósito. Hoy, Fit & Sweet es una comunidad, una marca y un mensaje: lo rico y lo saludable pueden convivir. “Lo que nos diferencia es que detrás de cada producto hay una historia real. Yo viví este camino y eso me da otra perspectiva”, explica.

Pero no se quedó ahí. Sintió que su experiencia tenía que trascender lo personal. Por eso, se formó como Health Coach en el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y co-creó un programa online junto a una médica funcional. Se trata de un recorrido de 21 días para cambiar hábitos con flexibilidad, equilibrio y una mirada integral.

Cruzar fronteras: de Argentina a Miami

Expandirse a Estados Unidos fue uno de sus mayores desafíos. Comenzar de cero, adaptarse a un nuevo consumidor, nuevas leyes, otra cultura. “Lo que funcionaba en Argentina necesitaba otra estrategia allá. Pero me adapté, ajusté y logré entrar a supermercados y colocar mis productos en vending machines con inteligencia artificial en lugares estratégicos como Aventura Mall”, cuenta con orgullo.

Hoy, su marca está más fuerte que nunca. Pero lo que más la moviliza no es el reconocimiento masivo, ni siquiera que figuras famosas elijan sus productos. Lo que más la emociona es recibir mensajes de personas que cambiaron su relación con la comida, que se animaron a moverse, que empezaron a cuidarse gracias a lo que ella transmite.

Victoria Rellihan no podía levantarse de la cama, hoy corre maratones y lidera una empresa de bienestar

Victoria lo resume con claridad: “No necesitás tener todo resuelto. Solo dar el primer paso. El resto se acomoda”. Ese paso, que alguna vez pareció imposible, la llevó a una nueva versión de sí misma. Hoy, vive con más equilibrio, más energía y con la certeza de que su propósito es contagiar ese estilo de vida.