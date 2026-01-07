Información General / Buenos Aires

Del calor extremo a las tormentas: el SMN anticipa un cambio brusco del clima en Buenos Aires

Tras varios días de temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las tormentas severas al Área Metropolitana de Buenos Aires. El fenómeno marcará un quiebre en la ola de calor y estará acompañado por ráfagas intensas de viento.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

7 de enero de 2026,

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su pronóstico semanal que las tormentas regresarán este miércoles 7, con mayor intensidad durante la tarde.

Según el organismo oficial, durante la mañana habrá apenas un 10% de probabilidad de lluvias, pero el escenario cambia de forma significativa hacia la tarde, cuando el riesgo aumenta hasta un 40%, con tormentas aisladas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h provenientes del sudeste.

Hacia la noche, las condiciones tienden a mejorar levemente, aunque todavía se mantiene un 10% de probabilidad de precipitaciones, con ráfagas del este que también podrían alcanzar los 50 km/h.

Fin de la ola de calor y descenso de temperatura

La llegada de estas tormentas marcará el final de la ola de calor que afectó a Buenos Aires en los últimos días, con máximas superiores a los 30 grados y sensación térmica elevada.

A partir del jueves, se espera un descenso progresivo de las temperaturas, con valores más cercanos al promedio habitual para esta época del año.

Pronóstico día por día en Buenos Aires, según el SMN

Día por día, lo que se espera del clima el resto de la semana.

Miércoles 7

  • Cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana.
  • 10% de probabilidad de lluvias en las primeras horas.
  • Por la tarde, 10 a 40% de probabilidad de tormentas aisladas, con ráfagas de hasta 50 km/h del sudeste.
  • Por la noche, baja al 10% la chance de precipitaciones, con viento del este.

Jueves 8

  • Cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado hacia la noche.
  • Mínima: 17°
  • Máxima: 26°
  • Ráfagas de hasta 50 km/h del este.

Viernes 9

  • Cielo mayormente nublado durante toda la jornada.
  • Mínima: 21°
  • Máxima: 26°.

Sábado 10

  • Cielo mayormente nublado.
  • Mínima: 21°
  • Máxima: 26°.
  • 10% de probabilidad de lluvias durante la mañana.

Domingo 11

  • Cielo mayormente nublado durante todo el día.
  • Mínima: 19°
  • Máxima: 30°.
