Cuándo y cómo ver desde Argentina la Luna de Sangre de septiembre 2025

En septiembre se podrá observar una Luna de Sangre, un eclipse total que teñirá de rojo el cielo durante más de cinco horas y será visible en gran parte del mundo.

Camila Charris

29 de agosto de 2025,



En septiembre 2025 el cielo ofrecerá un espectáculo imponente: una Luna de Sangre, fenómeno astronómico que se produce durante un eclipse total de Luna y que la tiñe de un intenso color rojo.

Cuándo será la Luna de Sangre de septiembre 2025

El evento tendrá lugar el domingo 7 de septiembre y se extenderá por unas 5 horas y 30 minutos. La fase más llamativa, cuando la Luna quede completamente cubierta por la sombra de la Tierra, durará alrededor de 80 minutos, entre las 17:30 y las 18:50 UTC.

Por qué se pone roja la luna

El tono rojizo se debe a la dispersión de Rayleigh, el mismo fenómeno que en la Tierra genera los colores de los amaneceres y atardeceres. La atmósfera filtra la luz solar bloqueando las longitudes de onda más cortas (azules) y dejando pasar solo las más largas (rojas y anaranjadas), que se proyectan sobre la superficie lunar.




Cómo observar la Luna de Sangre desde Argentina

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno es seguro a simple vista y no requiere protección especial. Puede disfrutarse sin telescopios ni binoculares, aunque quienes los tengan podrán apreciar mayores detalles. Además, la Luna estará en su perigeo (su punto más cercano a la Tierra), por lo que se verá más grande y brillante de lo habitual.




El eclipse podrá observarse en Asia, Europa, África, Australia, el este de América del Sur y el oeste de América del Norte, dependiendo del huso horario y la rotación terrestre.

En Argentina, la Luna estará por debajo del horizonte durante la mayor parte del evento. A pesar de no poder verlo directamente, el eclipse será transmitido en vivo por diversas plataformas digitales.

