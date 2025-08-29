Cuándo y cómo ver desde Argentina la Luna de Sangre de septiembre 2025

En septiembre 2025 el cielo ofrecerá un espectáculo imponente: una Luna de Sangre, fenómeno astronómico que se produce durante un eclipse total de Luna y que la tiñe de un intenso color rojo.

Cuándo será la Luna de Sangre de septiembre 2025

El evento tendrá lugar el domingo 7 de septiembre y se extenderá por unas 5 horas y 30 minutos. La fase más llamativa, cuando la Luna quede completamente cubierta por la sombra de la Tierra, durará alrededor de 80 minutos, entre las 17:30 y las 18:50 UTC.

Por qué se pone roja la luna

El tono rojizo se debe a la dispersión de Rayleigh, el mismo fenómeno que en la Tierra genera los colores de los amaneceres y atardeceres. La atmósfera filtra la luz solar bloqueando las longitudes de onda más cortas (azules) y dejando pasar solo las más largas (rojas y anaranjadas), que se proyectan sobre la superficie lunar.

Luna roja eclipse de luna 15 mayo 2022 foto Javier Ferreyra

Cómo observar la Luna de Sangre desde Argentina

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno es seguro a simple vista y no requiere protección especial. Puede disfrutarse sin telescopios ni binoculares, aunque quienes los tengan podrán apreciar mayores detalles. Además, la Luna estará en su perigeo (su punto más cercano a la Tierra), por lo que se verá más grande y brillante de lo habitual.

En esta oportunidad el satélite natural de la Tierra se teñirá de rojo, por lo que se convertirá en una “Luna de Sangre”. / Foto: Gentileza

El eclipse podrá observarse en Asia, Europa, África, Australia, el este de América del Sur y el oeste de América del Norte, dependiendo del huso horario y la rotación terrestre.

En Argentina, la Luna estará por debajo del horizonte durante la mayor parte del evento. A pesar de no poder verlo directamente, el eclipse será transmitido en vivo por diversas plataformas digitales.