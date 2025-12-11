Cuándo terminan las clases en Argentina: provincia por provincia

El ciclo lectivo 2026 ya empieza a tomar forma en todo el país. Aunque cada provincia definirá su propio calendario, el Consejo Federal de Educación (CFE) estableció nuevamente la obligación de garantizar al menos 190 días de clase, un punto clave para la planificación educativa del próximo año. De todas maneras, el año escolar todavía no terminó en Argentina, pero quedan pocos días.

Cuándo terminan las clases: provincia por provincia

12 de diciembre de 2025 : Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

18 de diciembre de 2025 : Santa Cruz.

19 de diciembre de 2025 : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

22 de diciembre de 2025 : Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

26 de diciembre de 2025: La Pampa.

Cuándo empezarían las clases en 2026

La tendencia general muestra que el inicio de las clases se ubicará entre el lunes 23 de febrero y el lunes 2 de marzo de 2026, dependiendo de cada jurisdicción. Aunque no todas las provincias oficializaron sus fechas, el cronograma ya está encaminado.

Las fechas del calendario del año que viene.

El calendario confirmado para 2026: CABA

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos que ya publicó su calendario:

Nivel Inicial y Primario: martes 24 de febrero .

Nivel Secundario: jueves 5 de marzo.

Vuelta a clases

Por qué hay distintas fechas según cada provincia

La diversidad de calendarios responde a la autonomía jurisdiccional: cada distrito puede fijar sus propias fechas siempre que cumpla con el mínimo de días obligatorios. Esto explica por qué no hay un calendario único a nivel nacional.

Pre Inscripción ciclo lectivo 2026 generales para ingresantes a 1° año del nivel secundario.

Qué significa para docentes, familias e instituciones

Las fechas adelantadas permiten: