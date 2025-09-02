Cuándo empieza la veda electoral en Buenos Aires: qué es lo que NO se puede hacer

El fin de semana, los bonaerenses votarán para elegir 1500 cargos provinciales y municipales, por eso, habrá una veda electoral que limita las actividades.

Cuándo empieza la veda electoral en Buenos Aires

La veda electoral comienza el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extiende hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00 hs. En ese momento, se prohibirá la entrega de boletas y las actividades propagandísticas, entre otras cosas.

Hasta tres horas después de la finalización de los comicios, hay algunas cosas que quedan prohibidas.

Qué NO se puede hacer en la veda electoral

Según explica el sitio Argentina.gob.ar, estas actividades están prohibidas durante el fin de semana en la provincia de Buenos Aires:

Se prohíbe realizar actos públicos de campaña

Se prohíbe el proselitismo electoral, incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios

También se prohíben posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular.

Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

La portación de armas está prohibida durante la veda electoral

Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Cuándo termina la veda electoral

La veda dura todo el fin de semana y se levantará a las 21:00 horas del domingo 7 de septiembre. Tres horas después de que cierren los centros de votación.