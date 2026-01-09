Cuál es la especie animal que volvió a pisar el norte de Argentina después de 110 años

El trabajo de la Fundación Rewilding Argentina ayudó a que muchas especies de animales puedan volver a vivir en libertad y aumentar su número para escapar al peligro de extinción. En ese sentido, en el Parque Nacional El Impenetrable hay otra comunidad de seres vivos que volvieron a caminar el norte del país.

La reintroducción de especies autóctonas es una de las estrategias más valiosas para restaurar ecosistemas y recuperar el equilibrio ambiental en distintas regiones de Argentina. En este contexto, la llegada del guanaco tras 110 años de ausencia representa un hecho histórico para el norte argentino y un avance en el trabajo conjunto de la Fundación Rewilding Argentina, la Provincia del Chaco y la Administración de Parques Nacionales (APN). La extinción regional del guanaco había dejado un vacío ecológico, ya que este herbívoro cumple un rol clave en la dinámica de los pastizales y en la dieta de depredadores nativos.

La reintroducción en el Parque Nacional El Impenetrable busca fortalecer la biodiversidad y devolverle al ecosistema uno de sus mayores herbívoros, un animal fundamental para la dispersión de semillas y la regulación del ambiente. El operativo, realizado tras meses de planificación, marca un precedente en la conservación de la fauna silvestre y la protección de especies que estuvieron al borde de desaparecer en la región.

El operativo de arreo y traslado de guanacos fue realizado con precisión y respeto por el bienestar animal, según la Fundación Rewilding Argentina.

El regreso del guanaco: planificación y desafío logístico

La vuelta del guanaco al Chaco no fue resultado del azar, sino de un proceso meticuloso de arreo, traslado y manejo seguro de los animales. El equipo de la Fundación Rewilding Argentina trabajó durante meses para estudiar el comportamiento de los guanacos, diseñando una estrategia de arreo controlado con cuatro motos en forma de “V” para dirigir a los animales hacia un embudo que desembocaba en la manga del tráiler. Este procedimiento se realizó en plena estepa del noroeste de Santa Cruz, dentro del Parque Patagonia.

Cada integrante del operativo tenía un rol específico, priorizando en todo momento el bienestar de los animales. Se respetaron los vínculos sociales, se evitó separar familias y no se trasladaron grupos con crías pequeñas. Esta coordinación permitió que el arreo fuera exitoso y que los guanacos comenzaran el viaje terrestre hacia su nuevo hogar en El Impenetrable, un traslado sin precedentes en la historia de la fauna argentina.

El guanaco vuelve a ser parte del paisaje chaqueño, símbolo del éxito en la conservación y recuperación de especies nativas.

Impacto ecológico y futuro de la especie en El Impenetrable

El regreso del guanaco tiene un impacto ecológico significativo, ya que restablece un eslabón perdido en la cadena natural del monte chaqueño. Su presencia contribuye a la dispersión de semillas, el control de la vegetación y la recuperación de procesos ecológicos fundamentales para el equilibrio del ecosistema. La Fundación Rewilding Argentina, junto a las autoridades provinciales y la APN, continuará monitoreando la adaptación de los animales y evaluando los resultados de la reintroducción durante los próximos meses.

El éxito de esta iniciativa abre la puerta a nuevas acciones de conservación y a la esperanza de recuperar más especies autóctonas en peligro. La consolidación de la población de guanacos en el Parque Nacional El Impenetrable será clave para restaurar la biodiversidad y asegurar el futuro de la fauna silvestre en el norte argentino.