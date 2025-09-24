Google Discover se consolida como una de las principales herramientas para acceder a noticias digitales, y desde septiembre de 2025 incorporó una función que permite priorizar contenidos de medios específicos directamente en el feed de Google. Esto significa que ahora los usuarios pueden seguir a sus medios favoritos, como Vía País , y asegurarse de no perder ninguna actualización relevante.

La novedad responde a la demanda de los lectores por un mayor control sobre las fuentes y temáticas que aparecen en sus pantallas, tanto en Android como en iOS, ya sea a través de la app de Google o navegadores móviles.

Así aparece el perfil de Vía País en Google Discover.

Google Discover integra además publicaciones de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram, Facebook y YouTube Shorts, con planes de sumar más formatos en el futuro.

“Estamos actualizando Discover para que sea aún más fácil encontrar, seguir e interactuar con el contenido y los creadores que más te interesan”, explicó Google en su comunicado.

Cómo seguir a Vía País en Google Discover

Hay dos opciones para seguir a Vía País o a otro medio en este nuevo perfil de Discover. La primera es ingresar directamente al perfil oficial del medio, en nuestro caso a través de este link.

La segunda opción es un poco más larga. El paso a paso cómo seguir a Vía País en Google Discover es el siguiente:

1. Abrir la aplicación de Google

Accede a la app de Google en tu dispositivo Android o iOS. En Android, también puedes deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio para ingresar directamente a Discover.

2. Iniciar sesión con tu cuenta de Google

Pulsa el icono de perfil en la esquina superior derecha y selecciona la cuenta de Google con la que deseas personalizar el feed.

3. Explorar el feed de Discover

Desplázate por las noticias y publicaciones que aparecen en el inicio hasta localizar contenido de Vía País.

4. Seguir a Vía País

Cuando encuentres un artículo o publicación del medio, observa el botón “Seguir” en la parte superior derecha. Haz clic en él para añadir Vía País a tus preferencias. A partir de ese momento, sus noticias tendrán mayor prioridad y frecuencia en tu feed.

Cómo seguir a Vía País en Google Discover y personalizar tu feed de noticias paso a paso

Cómo seguir a Vía País en redes sociales

Si no encuentras artículos de Vía País de forma inmediata, puedes realizar búsquedas específicas con su nombre o seguir sus perfiles en otras redes sociales. El medio aparece en estas redes sociales:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

TikTok:

Esto ayuda a que Google Discover identifique tus intereses y muestre más publicaciones del medio.

Por qué personalizar tu Google Discover

Google Discover no solo prioriza medios que sigues: también utiliza tu historial de búsqueda, actividad en navegación y preferencias para ajustar el feed. Puedes:

Indicar qué temas o fuentes deseas ver más o menos.

Utilizar la opción de “me gusta” en las tarjetas de contenido.

Solicitar que ciertos temas o editores no aparezcan más.

La configuración de Discover permite además activar o desactivar la personalización y revisar o modificar los datos que influyen en las recomendaciones. Gracias a la sincronización con la cuenta de Google, estas preferencias se mantienen entre dispositivos, garantizando una experiencia informativa coherente y adaptada a tus intereses.

Seguir a Vía País en Google Discover es, por lo tanto, la manera más sencilla de asegurarte de recibir todas sus noticias de actualidad, desde política y economía hasta espectáculos y cultura, directamente en tu feed móvil.