Cómo estará el clima en Buenos Aires este fin de semana y los últimos días de agosto

El team verano tacha con ansias los días que faltan para que lleguen las temperaturas más agradables y cálidas, y algunos alérgicos ya se preparan para hacerle frente a las consecuencias de la entrañable primavera. Pero, con calma: a agosto todavía le queda una semana y al invierno casi un mes.

De hecho este fin de semana estará especial para disfrutar del calor del hogar, ya que la Ciudad de Buenos Aires y el noreste de la provincia se verán afectados por los vientos intensos del sur y sudoeste, que generará un descenso térmico notable, según repasa el sitio Meteored. Si bien el sábado estará mayormente soleado, habrá viento, con ráfagas que podrán sentirse con fuerza en la ciudad.

Cómo estará el clima este fin de semana

El frío intenso llegará en la madrugada y la mañana del domingo, cuando las mínimas podrían ubicarse entre 4 °C y 5 °C en el área urbana, y descender aún más en los alrededores, con registros de apenas 2 °C o 3 °C. En tanto, las máximas se mantendrán en valores moderados, entre 16 °C y 18 °C.

Desde la tarde del domingo, la rotación del viento al norte y noroeste, de moderada intensidad, favorecerá un progresivo aumento de las temperaturas. El cielo estará despejado.

Este fin de semana se caracterizará por la combinación de estabilidad atmosférica con viento intenso. El sábado, el ingreso de aire más frío desde el sur mantendrá el cielo despejado pero con ráfagas significativas.

La buena noticia será la presencia del sol, que predominará durante todo el fin de semana. Tanto sábado como domingo se esperan días soleados, lo que permitirá que las temperaturas máximas alcancen entre 16 y 18°C.

Cómo se despide agosto

La rotación del viento del domingo consolidará el ingreso de aire más cálido al inicio de la semana, a la vez que el cielo persistirá mayormente despejado. Es decir, habrá un marcado ascenso de las temperaturas.

Desde el lunes y hasta el jueves por lo menos, se prevén mañanas más templadas y tardes que superarán con facilidad los 20 °C, dejando atrás las mínimas invernales. Este repunte térmico será el rasgo más destacado en el cierre del mes de agosto en el AMBA.

Todo indica que se acerca un anticipo primaveral, con jornadas soleadas y agradables que contrastarán con el frío del fin de semana.