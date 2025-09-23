Cómo está de salud Mariano Grondona: el delicado momento que atraviesa el periodista

Elena Lynch, esposa del periodista Mariano Grondona, habló con la prensa de manera sopresiva acerca de cómo está de salud su marido, de 92 años.

Mientras la prensa cubría el robo a la casa de Pampita, Lynch -vecina de la modelo- apareció inesperadamente. Los periodistas aprovecharon para conocer cómo se encontraba Grondona, que hace años se alejó de los medios por cuestiones de salud.

La mujer sorprendió al comentar que el periodista se encuentra “muy delicado”, aun padeciendo las consecuencias de un ACV que sufrió hace 13 años.

“Está muy delicado. Hace 13 años que está con un ACV. Tuvo la doble pulmonía, igual que el Papa, el mismo día, todo igual. Ahí está, pobre”, dijo. Además, mencionó: “Está en casa porque mejor en casa que mal en el sanatorio. En el sanatorio peor porque todo el tiempo están trabajando en él. Está acá, está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico: ‘tu casa es un sanatorio’”, dijo.

Elena se mostró cabizbaja al hablar sobre la situación que atraviesa. “Es bravo, es bravo”, dijo en relación al difícil momento. La pareja se casó en 1956, tuvieron tres hijos y nueve nietos.

Quién es Mariano Grondona y cuál fue su aporte al periodismo

Grondona forma parte de la Academia Nacional de Periodismo, institución en la que ocupa un cargo destacado dentro del ámbito profesional.

Su vasta trayectoria en los medios incluyó proyectos como La Clave del Día y A la Vuelta en Radio Continental, así como Las Claves del Día y Pensando con Mariano Grondona en Radio La Red. A su vez, realizó múltiples colaboraciones en distintos espacios de ese medio. En televisión condujo ciclos como Clases con Mariano Grondona y La Clave de Mariano Grondona.

Asimismo, escribió numerosas obras como Los pensadores de la libertad, Bajo el imperio de las ideas morales, La corrupción, La Argentina como vocación y Las condiciones culturales del desarrollo económico.