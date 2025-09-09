Como en Capadocia, pero en Mercedes: así será el colorido festival de globos aerostáticos

Sentirse en medio de los mágicos paisajes de Capadocia, en Turquía, pero viajando acá nomás es posible. Sí: el festival “Buenos Aires Flota” llega a Mercedes, para ofrecer una propuesta única y colorida para vivir en familia.

El encuentro tiene como fin llenar el cielo de color, mediante un espectáculo que promete sorprender a visitantes de todas las edades.

El espectáculo será únicamente visual desde la tierra, es decir, los visitantes no podrán subirse a los globos aerostáticos pero, sin dudas, se trata de una experiencia distinta.

Cuándo se realiza el evento y cuánto cuesta la entrada

El encuentro tendrá lugar el próximo 1° de noviembre, en la ciudad de Mercedes. Si bien “Buenos Aires Flota 2025” es un festival de globos aerostáticos, tendrá además un despliegue de actividades imperdibles.

El evento comenzará a las 15hs y se extenderá hasta las 23hs. Los globos realizan su inflado al atardecer, pasando a brindar un show visual de globos y vuelos cautivos (atados en tierra). El show visual culmina con el Night Glow, un espectáculo de luces y colores que se enciende con la llegada de la noche.

Además, habrá Paseo de Autos Clásicos, Paseo Aeronáutico, Desfile de Paramotores, Bandas en vivo, Parque Inflable y otras atracciones.

Organizado por Flota Tour, el evento se llevará a cabo en el Parque Nuevo. La entrada puede adquirirse a través de Ticketek y cuestan desde $17.250

Cómo llegar a Mercedes desde Buenos Aires en tren

La manera más ecónomica de llegar a Mercedes es viajando en tren. De modo que quienes deseen ir desde la Ciudad de Buenos Aires deberán contar con un aproximado de $1.134,44 abonando con tarjeta SUBE.

El recorrido es:

Tren Sarmiento: tomar desde la cabecera Once hacia Moreno.

Transbordo en Moreno: cambiar a la formación que va a Mercedes. Los servicios diarios son cuatro y salen a las 02:58, 07:50, 12:19 y 17:14.

El tramo Once-Moreno tiene un costo de $450, mientras que el trayecto Moreno-Mercedes cuesta $684,44 con SUBE.