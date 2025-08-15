Cómo eliminar las rayaduras de los lentes con 2 productos caseros y que queden como nuevas

Muchas veces, por descuido o falta de atención, los lentes terminan rayados o dañados, lo que puede afectar no solo su apariencia, sino también nuestra visión. Sin embargo, existe un método casero sencillo y eficaz, que solo requiere dos productos, capaz de ayudar a restaurar los cristales y salvar las gafas.

Uno de los métodos para eliminar las rayaduras de los lentes es utilizar detergente para madera y vaselina.

Cuál es el truco casero para quitar las rayaduras de los lentes

ClínicaBaviera indica que uno de los mejores métodos para quitar los rayones es usando detergente especial para madera y vaselina. Para poder hacerlo se deben seguir los siguientes pasos:

Quitar el polvo de los cristales con un paño para limpiar las gafas. Pulir los cristales aplicando un tipo de detergente que se usa para la madera. Para ganar en eficacia, es muy recomendable aplicar vaselina directamente sobre los arañazos para eliminarlos o, por lo menos, mitigarlos.

A su vez, otra forma de limpiar los lentes es aplicando jabón neutro y pasta de dientes siguiendo los tres pasos detallados a continuación:

Para limpiar las gafas, se recomienda utilizar un jabón suave y neutro o un limpiador específico para lentes. Se debe usar un paño suave para limpiar las gafas y, luego, enjuagarlas bien con agua para eliminar cualquier residuo de jabón. Una vez que los cristales se hayan secado, se puede aplicar una pequeña cantidad de pasta de dientes en un algodón y frotar los cristales con movimientos circulares durante al menos 10 segundos. Finalmente, se deben enjuagar los lentes bajo un chorro de agua fría y secarlas con un paño suave.

El último método que recomiendan es usar bicarbonato. Se puede mezclar el producto con agua hasta obtener una pasta, la cual debe aplicarse suavemente sobre los cristales, frotando con movimientos circulares.

Cuáles son los consejos para evitar rayar los lentes

Para evitar las rayaduras, se recomiendan los siguientes consejos:

Evita usar paños de tela que puedan soltar pelusa al limpiar tus gafas, ya que podrían provocar arañazos o rayones en las lentes.

No limpiar las gafas en seco con pañuelos tipo Kleenex, porque es una de las formas más comunes de dañarlas.

No dejar las gafas sin protección sobre el escritorio o cualquier otra superficie, especialmente si las apoyas sobre los cristales.

Siempre guardar los lentes en un estuche acolchado cuando no se usen, para protegerlas de golpes y caídas.