Cómo ayudar a Mailén: sufre de neurofibromatosis y su familia rifa una moto para pagar su tratamiento

La lucha de Mailén Borszcz, de 14 años, comenzó en 2021 cuando le diagnosticaron neurofibromatosis tipo 1, un trastorno genético que causa el crecimiento de tumores en distintas partes del cuerpo.

En julio pasado fue sometida a una compleja operación de tres tumores. Esa intervención fue pagada por su familia, como también el tratamiento completo por un año. En todo eso, además de estudios y medicaciones, la familia de May lleva gastados unos 60 millones de pesos. Y ese procedimiento, que tiene como fin mejorar su calidad de vida, debe continuar muy lejos de su casa.

“Nosotros somos de Mar del Plata y ahora debemos mudarnos a Mendoza para que ella no corte el tratamiento, porque viajar todos los meses es muy costoso”, le explica Micaela, su mamá, a Vía País. Mailén continuará con su tratamiento en la Clínica de Cuyo.

Mudarse de provincia, como es lógico, genera un gasto impensado. Para hacerlo, la familia de la niña debe dejar todo -casa y trabajo, por ejemplo- y empezar de cero. “Pero su salud es primero y estamos, una vez más, en la lucha por mejorarle la calidad de vida, ya que curarla no se puede”, señala Micaela.

Cómo ayudar a Mailén

Ante este escenario, la familia de la niña está pidiendo la colaboración de todo aquel que pueda ayudar. Por un lado, están rifando una moto y, por otro, haciendo una colecta.

Mailén padece de neurofibromatosis tipo 1

Cada número de la rifa tiene un valor de $10.000 (son 1000 en total). Estos se pueden comprar a través de la cuenta de Instagram (@todopormay) o solicitarlos mediante WhatsApp, al número de Micaela: 223-532-7350. El premio es una moto.

Quienes prefieran enviar una colaboración deberán hacerlo al alias todopormay (Banco Provincia, a nombre de Micaela Barrionuevo). Para apoyar y visibilizar la historia de May, se puede seguir el Instagram de la campaña: @todopormay.

Desde la familia de la niña agradecen y aseguran que cualquier ayuda, por mínima que parezca, es un inmenso aporte a su causa.