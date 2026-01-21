Cierran los bancos por 4 días en Argentina: cuándo y cómo afectará a los usuarios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que durante el Carnaval 2026 los bancos no abrirán sus puertas al público. Esto significa que no habrá atención presencial ni virtual a través de sucursales bancarias durante cuatro días consecutivos.

Cuándo van a estar cerrados los bancos en Argentina

Las fechas de cierre son:

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero (Carnaval)

Martes 17 de febrero (Carnaval)

Este cierre incluye a todas las entidades bancarias privadas y públicas del país, por lo que los argentinos deberán planificar sus operaciones financieras antes o después de estas fechas.

Banco Central

Qué se puede hacer durante los días de cierre

Aunque las sucursales estarán cerradas, los usuarios podrán continuar usando:

Banca online y aplicaciones móviles para transferencias, pagos y consultas.

Cajeros automáticos (ATM) para extraer efectivo o realizar depósitos.

Medios de pago electrónicos como tarjetas de débito y crédito.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Si necesitas hacer trámites que solo se realizan en sucursales, como apertura de cuentas o préstamos, planificalos antes del sábado 14 de febrero. Evitá dejar pagos o transferencias importantes para los días de cierre, ya que podrían demorarse hasta la reapertura de los bancos. Verificá con tu banco si tu sucursal tiene horarios especiales en los días previos al Carnaval.

El Carnaval es un feriado tradicional en Argentina, y este año se extiende oficialmente por lunes y martes, lo que genera un fin de semana largo de cuatro días. Tener en cuenta estas fechas ayuda a organizar tus finanzas y evitar contratiempos.

