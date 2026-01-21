Cierran los bancos por 4 días en Argentina: cuándo y cómo afectará a los usuarios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que durante el Carnaval 2026 los bancos no abrirán sus puertas al público. Esto significa que no habrá atención presencial ni virtual a través de sucursales bancarias durante cuatro días consecutivos.
Cuándo van a estar cerrados los bancos en Argentina
Las fechas de cierre son:
- Sábado 14 de febrero
- Domingo 15 de febrero
- Lunes 16 de febrero (Carnaval)
- Martes 17 de febrero (Carnaval)
Este cierre incluye a todas las entidades bancarias privadas y públicas del país, por lo que los argentinos deberán planificar sus operaciones financieras antes o después de estas fechas.
Qué se puede hacer durante los días de cierre
Aunque las sucursales estarán cerradas, los usuarios podrán continuar usando:
- Banca online y aplicaciones móviles para transferencias, pagos y consultas.
- Cajeros automáticos (ATM) para extraer efectivo o realizar depósitos.
- Medios de pago electrónicos como tarjetas de débito y crédito.
Recomendaciones para evitar inconvenientes
- Si necesitas hacer trámites que solo se realizan en sucursales, como apertura de cuentas o préstamos, planificalos antes del sábado 14 de febrero.
- Evitá dejar pagos o transferencias importantes para los días de cierre, ya que podrían demorarse hasta la reapertura de los bancos.
- Verificá con tu banco si tu sucursal tiene horarios especiales en los días previos al Carnaval.
El Carnaval es un feriado tradicional en Argentina, y este año se extiende oficialmente por lunes y martes, lo que genera un fin de semana largo de cuatro días. Tener en cuenta estas fechas ayuda a organizar tus finanzas y evitar contratiempos.
Todos los feriados bancarios de 2026
- 1 de enero: Año nuevo
- 16 de febrero: Carnaval
- 17 de febrero: Carnaval
- 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad