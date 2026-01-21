Cierra la cárcel de Devoto: qué se hará con el predio.

El cierre y posterior desalojo de la cárcel de Villa Devoto, ubicada entre las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Desaguadero y Nogoyá, frente al club Lamadrid, pone en marcha uno de los proyectos de reconversión urbana más esperados en el oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de años de reclamos por parte de los vecinos y promesas que nunca se concretaron, el traslado de los internos al complejo penitenciario de Marcos Paz habilita un nuevo escenario para un predio de gran extensión que hasta ahora actuaba como una barrera urbana, con calles interrumpidas, circulación restringida y un impacto directo en la percepción de seguridad de la zona.

Cárcel de Villa Devoto.

Las miradas no están puestas en un impacto inmediato sobre el mercado inmobiliario, sino en un camino progresivo, condicionado por decisiones políticas y lineamientos urbanísticos que aún no fueron definidos. El destino del predio quedará sujeto a la zonificación que establezca la Ciudad, a los usos que se autoricen y al balance que se logre entre emprendimientos privados, espacios verdes y equipamiento urbano. En ese contexto, el mercado empieza a proyectar posibles efectos sobre la demanda, los precios del metro cuadrado y la identidad futura del barrio.

Según Gastón Aimaro, de Lincoln Negocios Inmobiliarios, el impacto del proyecto trasciende ampliamente el plano inmobiliario. La apertura del predio permitiría una integración real del corredor que conecta Villa Devoto con Monte Castro, al recuperar la conectividad urbana perdida. En ese sentido, señaló: “Hoy existen varias manzanas sin circulación, con calles que terminan abruptamente. La apertura del área le daría continuidad a Bermúdez, Baigorria y otras arterias, generando luz, vida urbana y una dinámica completamente distinta”.

Cuál será el futuro del predio donde funciona la cárcel de Devoto

Desde el plano institucional, Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y al frente de Liotto Propiedades, sostuvo que el cierre del penal marca un punto de inflexión histórico para el barrio. En ese sentido, destacó que se trata de “una oportunidad única para repensar integralmente ese sector de la Ciudad, con planificación, diálogo y consensos”. A su entender, el futuro del predio debería articular crecimiento urbano con calidad de vida, priorizando el interés público y preservando la identidad propia de Villa Devoto.

Liotto señaló que la alternativa más equilibrada sería avanzar con un desarrollo de usos mixtos, que incluya viviendas, comercios de cercanía y una presencia relevante de espacios verdes y equipamiento comunitario. “El desafío será integrar el predio al tejido barrial, abrir calles, mejorar accesos y generar espacios públicos de calidad. Sin eso, no hay transformación real”, subrayó.

En cuanto al proceso administrativo, la comercialización del terreno ubicado en Devoto quedará en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que intervendrá una vez que el complejo penitenciario sea desocupado. El organismo nacional tendrá a su cargo la subasta del predio, luego del traslado de los detenidos y de la finalización del proceso de rezonificación correspondiente.

CÁRCEL. De Villa Devoto (Captura/Google Street View).

Actualmente, el espacio donde funciona el penal está catalogado como “Distrito de Urbanización Futura”, una denominación que abarca áreas de dominio público que aún no fueron urbanizadas o que están ocupadas por instalaciones y usos pasibles de ser relocalizados. Según lo establece el Código Urbanístico, estos distritos están destinados a proyectos urbanos integrales, que requieren previamente la elaboración de un plan conjunto respaldado por normativas y programas específicos.

Las propuestas que se analizan comparten, con distintos matices, la incorporación de un espacio verde de acceso público. Las diferencias surgen al momento de definir la magnitud de las actividades comerciales que podrían sumarse, como emprendimientos gastronómicos, y el nivel de desarrollo inmobiliario que finalmente habilite el proyecto.