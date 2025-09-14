Chau mosquitos: la manera definitiva de evitarlos con la llegada del calor

Con el fin del invierno y la llegada de los días más cálidos, muchos argentinos disfrutan del aire libre en patios y balcones. Sin embargo, con la primavera también aparecen los mosquitos, insectos molestos que pueden transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Además de evitar el agua estancada, los especialistas en jardinería recomiendan sumar plantas aromáticas que actúan como una barrera natural para mantenerlos alejados.

Las 10 plantas más efectivas para espantar mosquitos

Colocar estas especies cerca de ventanas, puertas o espacios abiertos puede ayudar a reducir la presencia de mosquitos y, de paso, perfumar el ambiente para pasar la primavera de la mejor manera:

Clavel chino: sus flores resistentes al calor desprenden un aroma insoportable para los insectos.

Lavanda: su fragancia lila clásica aleja mosquitos y aporta un toque decorativo.

Geranio limón: emite un olor cítrico que funciona como repelente natural.

Citronella: una de las más populares, con aroma intenso a limón que también espanta moscas.

Salvia: repele mosquitos y protege otras plantas de parásitos.

Albahaca: eficaz contra mosquitos y moscas blancas, ideal para colocar en macetas cerca de ventanas.

Menta: aleja insectos y calma picaduras con sus hojas.

Hisopo: hierba aromática repelente con usos en la cocina.

Cómo preparar repelentes caseros con estas plantas

Además de tenerlas en casa, muchas de estas especies pueden transformarse en repelentes naturales:

Aceites esenciales: el de citronella, lavanda, eucalipto o romero pueden diluirse en agua o aceite de coco y aplicarse en la piel.

Infusiones aromáticas: hervir hojas de albahaca o menta y usar la preparación como spray ambiental.

Combinaciones caseras: clavo de olor con limón es un clásico para repeler mosquitos.

Estas alternativas no solo ayudan a protegerse, sino que también perfuman el hogar de manera natural y sin químicos

Ruda: tradicionalmente usada como barrera contra plagas.

Tomillo: rico en timol, que al frotarse desprende un aroma que incomoda a los mosquitos.